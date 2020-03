Ultime Notizie Roma del 29-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale in questa domenica 29 marzo in studio Giulia Ferrino stati un’informazione siamo ancora nel pieno dell’epidemia sarebbe un grave errore abbassare la guardia Proprio ora lo dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza si finirebbe afferma il ministro per vanificare quanto fatto fino ad oggi si sacrifichi di queste settimane sono seri di epidemiologici affermano che si vedono i primi effetti del contenimento non siamo però ancora al cambio di fase servirà avverte tempo e gradualità Ordine degli infermieri contagiati e in Spagna numero dei morti e di 6500 con un incremento di Ben 838 decessi in sole24ore cifra quest’ultima che costituisce un nuovo record sebbene in più rispetto a quello di ieri tu comunica il bollettino aggiornato del quotidiano El Pais che registra 78697 contagi con 4900 persone in terapia intensiva et-14000709 guariti nel paese andiamo degli Stati Uniti Donald Trump abbandona l’idea di mettere in quarantena gli stati di New York New Jersey e Connecticut per detrarre dal braccioli per dissuadere i viaggi e spostamenti negli dai prestati senza però chiudere i confini si tratta di fatto di limitazioni con le quali il presidente americano punta contenere la diffusione del virus negli Stati Uniti dove ormai si contano più di 120 mila casi sono invece raddoppiati in due giorni superano quota 2000 una quarantenne non sarà necessaria per New York New Jersey Connecticut ha twittato tra un po’ dopo che li fate Siete da lui stesso ventilata aveva suscitato violente critiche le parole più dure sono arrivato dal governatore dello stato di New York Andrew Cuomo una quarantena sarebbe una dichiarazione Federale di guerra gli stati ha suonato definendo probabilmente non legale una sua imposizione è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa