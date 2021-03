Ultime Notizie Roma del 29-03-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 29 marzo Buongiorno da Francesco Vitale da oggi più di mezza Italia in zona rossa anti covid Calabria Toscana Val d’Aosta si aggiungono le altre nove regioni già in lockdown a metà aprile una verifica sulle misure restrittive e gli enti locali incontrano oggi il governo sul piano vaccinale dal vertice anche draghi Bonacini avverte governatori siamo una nazione nessuna regione può acquistare Vaccini da sola il tasso di positività Nazionale risale al 72 altri 297 il capo per forza europeo per i vaccini breton prevedere immunità di gregge a metà luglio il passaporto sanitario europeo da giugno lucidante loro condannano le violenze dei militari in Birmania ma Russia e Cina faccio non sono stati 114 civili uccisi in un solo giorno l’altro rappresentante europeo borrell parla di un’escalation inaccettabile biden definisce la repressione delle proteste terribile scandalosa Siridi riunione del consiglio di sicurezza dell’ONU Dentro la caserma tutti sapevano fino al comandante la cosa nei confronti di colleghi e superiori messa a verbale da Giuseppe Montella l’appuntato arrestato insieme ad altri cinque carabinieri in servizio a Levante di Piacenza per traffico di droga tortura distorsione oggi l’udienza per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato Sara l’autopsia a stabilire le cause del decesso di Maddalena Trani figlia 21enne del medico eroe Carlo morto esattamente 18 anni fa disastri La giovane è stata trovata senza vita ieri in un appartamento in zona Cassia Roma si ipotizza una overdose di eroina arrestato un pusher Speriamo oggi nelle Marche la prima giornata dei camici bianchi in memoria di Carlo Urbani è morto ieri 85 anni Enrico vaime uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi in Italia firma circa 200 programmi TV tra cui varietà quelli della domenica Canzonissima è fantastico scritte anche numerosi musical e commedie teatrali radio con la a centinaia di programmiblackout Ora mi sento più solo il commento di Maurizio Costanzo lo sport vince anche in Bulgaria l’Italia di mancini rigore di Belotti gol di Locatelli azzurri in testa al girone di qualificazione ai mondiali del Qatar a punteggio pieno insieme alla Svizzera bene anche Spagna e Francia Polonia Inghilterra e Germania Stati Uniti eliminati dalle qualificazioni per Tokyo Formula 1 in Bahrain vince Hamilton su Mercedes davanti e verstappen bottas sesta e ottava le Ferrari di Leclerc e sei per il MotoGP in Qatar vince finale se su Yamaha davanti alle Ducati Ibiza Arco e Gaia Rossi XII ed è tutto buon proseguimento di Ascolta appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa