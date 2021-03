Ultime Notizie Roma del 29-03-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e oggi più di mezza Italia in zona rossa che l’abbia toscane Val d’Aosta si aggiungono le altre nove regioni già in lockdown a metà aprile una verifica sulle misure restrittive gli enti locali incontrano oggi il governo sul piano vaccinale al vertice il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini Avverti governatori nessuna regione può acquistare Vaccini da sola il tasso di positività Nazionale risale al 7,2% altri 297 morti in forza europeo per i vaccini breton prevede l’immunità di gregge a metà luglio il passaporto sanitario europeo da giugno Dentro la caserma tutti sapevano fino al comandante l’accusa nei confronti di colleghi e superiori messa a verbale da Giuseppe Montella l’appuntato arrestato insieme ad altri cinque carabinieri in servizio Levante di Piacenza per traffico di droga tortura distorsione oggi udienza per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviatoe sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso di Maddalena urbani figlia 21enne del medico eroe Carlo morto esattamente 18 anni fa dysart la giovane è stata trovata senza vita ieri in un appartamento sulla Cassia Roma si ipotizza un’overdose di eroina arrestato un pusher Siriano oggi nelle Marche la prima giornata di camici bianchi in memoria di Carlo Urbani è morto ieri a 85 anni Enrico vaime uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi in Italia firma circa 200 programmi TV tra cui varietà quelli della domenica Canzonissima è fantastico Scrisse anche numerosi musical e commedie teatrali radio collaboro a centinaia di programmi blackout Ora mi sento più solo commenta Maurizio Costanzo e torniamo in cucina lo facciamo con Piero Cantore il nostro chef vediamo di cosa ci parla questo oggi Torniamo a parlare anche di aicap Italia Associazione Italiana Cuochi amatoriali e professionisti una sezione che è nata nel 2020 nel mese di ottobrema secondo me è un’associazione fantastica Io ho conosciuto il presidente Antonio Ruffolo che mi ha segnalato le varie loro iniziative un giorno poi lo avremo anche i nostri microfoni ma oggi volevo segnalarvi la sede ieri vi ho segnalato il tesseramento gratuito quindi mi invito ad andare sul loro sito aicap Italia.com e tessera bianche gratuitamente per il 2021 e conoscere questa grande famiglia che hai Cup Italia lo sono già presenti in tre regioni Campania e Puglia e Calabria ma secondo me fra qualche mese cominciano a coprire buona parte del territorio italiano Quindi se siete interessati a iscrivervi contattate l’associazione aicap Italia sul loro sito Hai capit aria.com o siete interessati ad aprire in nella vostra regione o nellauna delegazione di aicap italiano e anche scaricare dal loro sito sempre Carica App Italia.com l’applicazione dedicata ai cellulari Android per restare sempre informati sul mondo aicap a me non mi resta che augurarvi buon appetito ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa