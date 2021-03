Ultime Notizie Roma del 29-03-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale la nave porta container Ever Given lunga 400 m che ha bloccato il canale di Suez per quasi una settimana è stata Rio orientata per l’ottanta per cento nella giusta direzione se secondo quanto reso noto oggi non comunicato alla direttore dell’autorità del Canale di Suez e Osama rabie gli osservatori evidenziano come la Poppa della nave che pesa più di 200000 tonnellate si sia finalmente allontanata di oltre 100 metri dalla riva occidentale del cane da oggi oltre metà Italia in zona rossa covid Calabria Toscana Val d’Aosta si aggiungono le altre nuove regioni già in lockdown attesa metà aprile una verifica sulle misure restrittive gli enti locali incontrano sul piano vaccinale al vertice anche il premier draghi avverte i presidenti siamo una nazione nessuna regione può acquistare Vaccini da sola il monito del presidente della fondazione gimbe non riaprire altro che non sia la scuolala situazione non migliora trovo che chi fa un certo mestiere ha l’obbligo etico di tutelare i propri pazienti Siccome non è obbligato a fare quel mestiere o Accetta gli obblighi etici o cambia mestiere Questa è l’età di Massimo Galli primario infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano il collegamento al mattino cinque sull’ipotesi di vaccino obbligatorio agli operatori sanitari in passaporto sanitario che l’Unione Europea vuole alzare per una riapertura in sicurezza sarà disponibile dal 15 giugno la annunciato il commissario europeo incaricato di vaccini antico Thierry breton in un intervista a RTL le figarò lti anche mostrato il certificato sanitario di illustrando sia la versione digitale sia quella cartacea e cambiamo argomento poco immagini e non quelle dell’ impatto fatale ancora Tanto interroga sono all’esame della procura di Napoli nord dei carabinieri che indagano sui fatti di Merano dove due persone due pregiudicati Ciro chirollo di 30 anni Domenico Romano di 40 sono deceduti secondo le ipotesinegativa dopo essere stati speronati da un 26enne Giuseppe Greco attualmente indagato per omicidio volontario che avevano poco prima e rapinato del Rolex gli inquirenti non hanno trovato tra le immagini di videosorveglianza pubblica e privata revisionate quelle dell’impatto per cui devono verificare le dichiarazioni rilasciate da Greco dopo il fatto al PM di Napoli nord Paolo Martinelli sul tema è intervenuto l’avvocato Gianni dell’aiuto bruttissimo episodio quello di Napoli un ragazzo insegue gli autori di un furto tutto ciò a suo dire li investe e i ragazzi muoiono ovviamente quello che si è scatenato è il giustizialismo sui social bianco e nero senza valutare i Grigi senza aspettare un’inchiesta senza aver letto gli atti senza aver letto risultati delle autopsie delle perizie che saranno fatte sui veicoli e sulle modalità ecco intanto lasciar lavorare la magistratura sarebbe opportuno ma ancora una volta è tutto l’uscitasi stanno dando da fare sui social Pro contro con prese di posizioni decisamente Net che cosa dire ripeto sarà la giustizia a fare il suo corso Certo che il codice penale quando parla di legittima difesa parla di reazione ad un fatto immediato andare a inseguire dopo due ragazzi per quanto colpevoli con una macchina e spero narli non trova giustificazione alcuna oggettivamente E questo è l’unico dato di fatto ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa