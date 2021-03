Ultime Notizie Roma del 29-03-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Milano Ferrigno non ci interessa fare classifica non interessa che ci siano i vaccini siamo in guerra servono norme da guerra lo dice Fabrizio Curcio capo della protezione civile oggi a Genova per l’apertura del Mattia finale della fiera insieme al commissario per l’emergenza figliolo che sul coinvolgimento della sanità privata nelle vaccinazioni afferma Ok ad ogni mezzo che sia legale mercoledì Curcio e fin quando saranno in Lombardia la lega dice no a chiusure indipendentemente dai dati e Sentite questa notizia Zero morti contagiati per covid-19 non succedeva da sei mesi lo confermano i dati disaggregati diffusa dalla pubblica England ha ripresi dai media del regno dopo le cifre nazionali diffuse domenica su un totale di decessi giornalieri ridotto a 19 in tutto il Regno Unito indicazioni Eh sì Giova del ritardo statistico sui dati del weekend ma comunque conferma Una tendenza al calo delle vittime minimi da inizio pandemia i medici londinesi parlano di risultato fantastico di così Amò a che le vaccinazioni proseguono senza pause in terra milioni di persone sono vaccinate Cambiamo argomento nessuna minaccia di sospensione dell’attività giudiziaria l’associazione Nazionale magistrati non sospende nulla non ne ha il potere non ha mai pensato di farlo la presidente dell’associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia aggiungendo abbiamo rappresentato a chi ha compiti organizzativi di valutare i ruoli tra cariche di procedimenti udienze affollati possono convivere con il problema drammatico di una recrudescenza del virus ultime notizie chiusura mai così tanti Italiani in difficoltà a Pasqua per colpa del canile che ha fatto salire a 5,3 milioni le persone in povertà assoluta Un milione in più rispetto allo scorso anno con il record negativo dell’inizio del secolo e quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Istat e divulgata in occasione dell’operazione di solidarietà del sistema agroalimentare presentato al premier Mario Draghi a Palazzo Chigisoprattutto al nord Dov’è la percentuale di poveri passa dal 6,8 % 9,4 contatti oltre 1,3 Milioni di bambini e ragazzi under 18 209.000 in più rispetto al 2019 è tutto Grazie per aver seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa