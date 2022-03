Ultime Notizie Roma del 29-03-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio a Giulia Ferrigno piastrina apertura facciamo un punto sulla guerra in Ucraina dopo i colloqui di questa mattina a Istanbul Russia ha annunciato una riduzione radicale delle attività militari in Alcune regioni a chi è Floris donato il Ministero della Difesa un negoziatore russa definite colloqui significativi nel trentaquattresimo giorno del conflitto l’attenzione era tutta sui negoziati si alla neutralità ma con garanzie chiede zielinski la partenza era stata in salita con il presidente Joe biden che ha ribadito in Un Tweet il suo giudizio su Putin e un dittatore non vincerà presente anche Roman Abramovich dopo le voci di ieri su un suo presunto avvelenamento il ministro degli Esteri ucraino hai portati i negoziatori impegnati nei colloqui con la luce Istanbul a non mangiare e bere nulla preferibilmente Vitale di toccare le superfici La guerra si alimenta anche di simboli il ministro ha esortato la comunità internazionale a criminalizzareuso del simbolo Z Che significa ha dichiarato crimini di guerra russi bombardamento delle città migliaia di treni uccisi sottolineando per sostegno pubblico a queste barbari deve essere vietato secondo la CNN il presidente Torino zielinsky avrebbe appena chiesto più sanzioni per la Russia mentre sulla possibilità di un allargamento del conflitto Mosca ha fatto sapere di non avere in programma di attaccare nessun paese della NATO se non ci sarà un attore Se non te lo fanno fare non possiamo pensarci e non vogliamo pensarti ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pesco aggiungendo anche che nessuno in Russia sta prendendo in considerazione l’idea di usare armi nucleari in giornata è previsto un nuovo colloquio tra Putin e il presidente francese Macron Cambiamo argomento siccità da mesi l’Italia brucia da Longarone la Campania dal primo gennaio oltre 1000 incendi 1040 nella stima dei Vigili del Fuoco viva stato i boschi soprattutto dal nord e centro Tre Laghi più estesi quello di Longarone che ha mandato in genere 600 ettari di montagna e continua a bruciare l’altopiano di Asiago è l’ultimo a Foggiami hanno raccontato delle risentito Botti forse proiettili della Prima Guerra Mondiale che erano ancora in Esplodi è stato ipotizzato Ma è tutto da verificare la certezza invece che queste sono le montagne già devastate dalla tempesta vaia Oltre 100 i focolari registrati nel Lazio 70 in Campania quindi la cronaca è stato arrestato il presunto responsabile dell’omicidio della donna che ora un nome Karol maltesi ritrovata cadavere uccisa a pezzi a Borno nel bresciano una settimana fa L’uomo che si chiama Davide Fontana è un 43enne impiegato di banca un’amica vicino di casa della vittima in arte Charlotte Angie nota nel mondo della fontana è stato l’omicidio durante un interrogatorio nella notte ai Carabinieri nei tuoi confronti sono metti un provvedimento di fermo per reati di omicidio volontario aggravato distruzione e occultamento di cadavere ha detto di avere scelto Borno per Abbandono il corpo perché conosceva la zona il movente del delitto sembra che la vittima è l’assassino avessero avuto una relazione di venendo però in buoni rapporti Anche dopo la rottura è un argomento o covid l’occupazione dei posti nei reparti OSPieri diaria non critica da parte di pazienti risale al 15% in Italia un anno fa era al 43% nelle ultime 24 ore cresce in nove regioni superando insetti il 20% Abruzzo Calabria Umbria Basili Sicilia Marche Puglia occupazione delle terapie Intensive invece stabile al 5% in Italia affronta del 40 raggiunto un anno fa ed è sotto il 10% in tutte le regioni eccetto la Calabria dove sali di 2 punti percentuali per il 12% è tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa