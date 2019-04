Ultime Notizie Roma del 29-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio è ancora il caso Siria tenere banco nel governo non può restare lì ho fiducia in con te ci Aspettiamo novità nei prossimi giorni a parlare è stato il vice premier Di Maio Ma se qualcuno pensa che i 5 stelle sono ziti su temi come la corruzione si sbaglia ha poi ribadito il leader pentastellato la sopravvivenza del governo non è minacciato dal carrozziere mi ha convinto il Ministro dell’Interno Salvini se si facessero meno polemiche sarebbe meglio per tutti aggiunge Intanto il premier Conte è rientrato da Pechino e domani ripartirà per la Tunisia probabile che l’incontro con il Sottosegretario Siri non avvenga oggi ma nei prossimi giorni affluenza ai seggi perelezioni in Spagna quasi 10 punti percentuali in più l’affluenza rispetto alle ultime elezioni del giugno 2016 in Catalogna affluenza più al più 17% sono stati circa 37 milioni di elettori chiamati ad eleggere 350 Deputati e 208 senatori con il voto di ieri la Spagna dal via la sua tredicesima legislatura in 42 anni di scuola Democratica avanti i socialisti Ma sarà necessaria una Alleanza per poter governare l’ultradestra ritorna in Parlamento in Sicilia nei 34 comuni chiamati al voto ieri per rinnovare sindaci Consigli Comunali affluenza risicata intorno al 15% i ballottaggi si svolgeranno il 12 maggio in Libia salgono a 300 i morti nel paese dall’inizio degli scontri tra le vittime si contano 90 bambini e 100 donne questo il bilancio aggiornato reso Notoassociazione medici di origine Straniera in Italia e cresce anche il numero delle vittime del bombardamento Tripoli con almeno 11 vittime ha causato aerei stranieri incontro E disarmati questa la cosa che lancia il Presidente del Governo Sunrise sottolineando lassismo il silenzio della missione ONU e del consiglio di sicurezza intanto la compagnia petrolifera Libica chiede l’immediata cessazione delle ostilità che mette a rischio la produzione e l’economia nazionale sport in chiusura a calcio il Torino ha fermato il Milan aprendo la strada la Roma in Champions League di Gino Rossi adesso sono quarti con due punti di vantaggio sui rossoneri in attesa del risultato di questa sera dell’Atalanta che affronta l’Udinese anche il Torino è vicino alla zona coppe a fare i punti proprio con il Milan in zona Europa League oltre ad Atalanta Udinese questa seraFiorentina Sassuolo in Formula 1 si è corso il Gran Premio di Azerbaijan a Bakù ha vinto bottas davanti al compagno di scuderia Hamilton è affetta il traguardo su Ferrari è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa