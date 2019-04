Ultime Notizie Roma del 29-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in Spagna Il Partito Socialista di sanges ha vinto le elezioni ma senza la maggioranza tracollo dei popolari estrema destra di boxe entra per la prima volta in Parlamento sostenitori della PS3 non vogliono un’alleanza considerano su massaggio e sta ferma attenderemo la mano a tutte le forze politiche nell’ambito della Costituzione del Governo italiano Continuano i litigi si rischia di mettere in discussione il percorso del governo del cambiamento dice il premier Conte ha il vicepremier re di lega 5stelle e slitta l’incontro del premio con il Sottosegretario trasporti Siri Conte rientrato da Pechino e domani ripartirà per Tunisi il vicepremier Di Maio apre Intanto all’autonomia ribadendo il nole province oggi in aula alla camera il taglio dei parlamentari ieri il voto per le comunali in Sicilia verso i ballottaggi in tutte le città sulla legittima difesa potrebbe essere iscritto già oggi nel registro degli indagati il ventinovenne che ha sparato ferendo uno dei tre ladri entrati in casa a Monterotondo vicino a Roma ho paura e temo ritorsioni afferma ora è sotto tutela delle forze dell’ordine per quanto riguarda I migranti oggi all’aeroporto di Pratica di Mare l’arrivo di 147 richiedenti asilo dalla Libia grazie a un corridoio umanitario lo sport calcio il Torino ha battuto 2-0 il Milan bene anche la Lazio che ha vinto 2 a 1 in casa della Sampdoria e ottava dietro ai rossoneri la lotta per le prossime coppe europee è molto accesa il Napoli consolida al secondo posto vincendo 2 a 0 Frosinone Spal Genoa Chievo Parma 1 a 1 staseraAtalanta Udinese alle 19:00 e Fiorentina Sassuolo alle 21:00 la Formula 1 ieri a Corso il Gran Premio di Azerbaijan a Bakù ha vinto bottas davanti a Hamilton alla Ferrari di Vettel Quinto in rimonta E Leclerc è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa