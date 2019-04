Ultime Notizie Roma del 29-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale alla redazione in studio Roberta Il Partito Socialista ha vinto le elezioni Spagna guidato da Pedro Sanchez esce dalle urne come primo partito insegna anche una certa distanza dal Partito Popolare che la metà dei seggi registrando un sacco non lo storico e di storico c’è anche l’ingresso in Parlamento dell’estrema destra con box che ottiene 24 seggi oltre all’ambulanza record che supera il 85,7% si profila una vittoria al primo turno solo a Bagheria mentre negli altri 6 comuni al voto in Sicilia col maggioritario si andrà ai ballottaggi ancora in corso i dati personali indicano una battuta d’arresto del 5 stelle nei comuni dove il movimento aveva vinto le ultime amministrative un buon risultato della Lega anche se non sfondaaspetto alle piazze e strade piene che avevano accolto Matteo Salvini e la buona affermazione dei candidati frutto delle strane alleanze tra centro-destra e centro-sinistra colpo di scena il massimo responsabile della base navale del supercarcere l’ammiraglio John Ring è stato sollevato dall’incarico a causa della perdita di fiducia nelle tue capacità di comando annunciato il pentagono oltre 270 scrutinatori sono morti in Indonesia per malattie legate alla stanchezza dopo lunghe ore di lavoro e altri quasi 1900 ci sono ammalati lo riporta la BBC citando fonti della commissione per le elezioni Generali Circa 7 milioni di persone sono state impegnate nel conteggio nel monitoraggio del voto del 17 aprile le prime lezioni in cui paese asiatico da 260 milioni di abitanti ha unito il voto presidenziale con quelli parlamentare regionale Alpini di risparmiare denaro e salgono a 300 i morti Libia causa degli scontitra le vittime si contano 90 bambini e 100 donne il bilancio aggiornato ad oggi reso noto dal Presidente dell’Associazione medici di origine Straniera in Italia a odi in diretto contatto con i libici negli ospedali e nelle zone del conflitto 12 del Torino nel posticipo serale manda al tappeto Milan che sembra aver smarrito il filo del gioco in attesa del risultato di Atalanta Udinese di oggi esce dalla zona Champions e si ritrova al quinto posto scavalcato dalla Roma è raggiunto proprio dal Toro squadra che Mazzarri riesce ora a fare al meglio l’esatto contrario di Gattuso e il Milan ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa