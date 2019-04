Ultime Notizie Roma del 29-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta meglio un consigliere comunale eletto Con CasaPound Vallerano comune in provincia di Viterbo Francesco chiricozzi è stato arrestato per violenza sessuale di gruppo insieme a un altro giovane su una donna di 36 anni uomini avrebbero commesso gli abusi in un circolo privato a Viterbo in cui avevano la disponibilità esclusiva la polizia di Viterbo eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani la vicenda risale a una quindicina di giorni fa il ragazzo Chiama i compiti e poco più giovane di lui avrebbe abusato della donna dopo averla fatta ubriacare le autorità dello Sri Lanka Hanno imposto dalle donne di usare un abbigliamento islamico che scopre il volto sulla scia degli attentati di Pasqua che hanno causato oltre 250 morti lo scrive la BBC presidenteesatto che si tratta di una misura di emergenza Un indumento che ostacoli l’identificazione verrà messo al bando significa che il burqa non sono espressamente citato un poliziotto in servizio Ragusa ucciso la moglie con la pistola d’ordinanza si è suicidata per accaduto la scorsa notte nell’abitazione della coppia che aveva due figli di 6 e 7 anni i processi si fanno nei Tribunali e non sui giornali o in Parlamento Se invece decidiamo se uno si alza la mattina e dice questo è colpevole questo no questo è antipatico e questo è simpatico allora chiudiamo i tribunali e diamo in mano a qualche giornale la possibilità di politica così Ministro dell’Interno Matteo Salvini e risposta RTL ad una domanda su Siri non faccio il giudice l’avvocato e non ho gli elementi aggiunto dico solo che non è da Arese ville che ci siano sui giornali tappino una conoscenza degli indagati degli avvocati anche in Italia Avengers End game esordisce polverizzando più di un record nei primi 5 giornifilm ha raggiunto un incasso complessivo di 17 milioni €434000 diventando già da ora il clima è più visto nel 2019 in Italia sono nel weekend segnato più di 12 milioni con la media di 2418 su 1164 sale al secondo posto del box office la nuova commedia di Riccardo Milani con protagonista Paola Cortellesi Ma cosa ti dice il cervello rimane in terza posizione Lore Le lacrime del male che guadagna €376000 ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione puntamento le prossime ore

