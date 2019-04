Ultime Notizie Roma del 29-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Pedrelli un consigliere comunale eletto Con CasaPound Vallerano un comune in provincia di Viterbo Francesco chiricozzi è un altro giovane militante sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo su una donna di 36 anni gli uomini avrebbero commesso gli abusi nel Circolo Privato alla Bennet di Viterbo il 12 aprile scorso bilocale non sarebbe una sede ufficiale del movimento ma è comunque considerato un punto di ritrovo tra i militanti del movimento di estrema destra nei giorni successivi La donna ha sporto denuncia e a inchiodare due uomini sono stati i video con le immagini della violenza riprese con telefonino i due avrebbero abusato della donna dopo averla fatta ubriacare Il Partito Socialista ha vinto le elezioni Spagna guidato da Pedro Sanchez esce dalle urne come primacon 123 Deputati e se n’è anche una certa distanza dal Partito Popolare che segue ma con la metà dei seggi registrando un tracollo storico e di storico c’è anche l’ingresso in Parlamento dell’estrema destra con box che ottiene 24 60 oltre alla fluenza record che supera il 75,7% La Spagna si ritrova però senza una maggioranza Chiara per formare il prossimo governo e i partiti indipendentisti potrebbero ancora una volta ricoprire un ruolo chiave nel rebus delle alleanze che si prospetta i socialisti tenteranno di formare un governo da solo Ha detto alla radio cadena Ser la vicepremier Carmen calvo Abbiamo recuperato oltreoceano una ciocca di capelli che è stata storicamente denominata le sue del Leonardo da Vinci insieme ad un altro C meglio questa straordinaria reliquia permetterà di procedere nella ricerca del suo DNA e quanto annunciato da Alessandro VezzosiIl genio di Vinci e direttore del museo ideale Leonardo da Vinci e la solita Niente Sabato presidente della Leonardo da Vinci e ricevi lo spread BTP Bund risale a 259 punti base dopo essere sceso stamani a 253 da 260 della chiusura di venerdì il rendimento del decennale italiano e al 2,58% delle persone sono morte in un attacco ieri ha una chiesa in Burkina Faso tra le vittime anche il pastore protestante Pier drago Colpito mentre celebra una messa solenne nella chiesa nella provincia di Somma lo riferisce la BBC oltre al religioso sono stati uccisi due figlie tre fedeli servitori sono arrivati a bordo di moto e sarebbe verso il Mali ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alla prossima edizione pomeridiana

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa