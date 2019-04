Ultime Notizie Roma del 29-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è stato circoscritto m’ha lasciato Dammi il incendio che per tutta la notte imperversato in Gran Bretagna nel cosiddetto bosco di Winnie the Pooh sia la Shazam Forest verde della Contea a cui lo scrittore Alan Alexander ti ispira per ambientare le storie del celebre orsetto divenuto popolarissimo fra i bambini di mezzo mondo anche la versione i cartoni animati secondo i vigili del fuoco però devo chiedere a te per circa 20 ettari di botto non ha avuto un origine dolosa sono occorse comunque ore di lavoro da parte di 6 squadre di pompieri per riuscire a contenere la portata c’è qualcuno che deve chiedere scusa dei propri errori e dei danni causati al paese questo è Di Maio con il suo alleato Salvini di cui si vergogna il lagoha messo in ginocchio L’Italia non ha una strategia per rimediare Noi tifiamo per l’Italia vogliamo che i problemi si risolvano per questo abbiamo sempre dialogato in Parlamento ma con un governo che continua la strada dell’incompetenza dell’arroganza la strada è chiusa così il capogruppo PD alla camera Graziano Delrio risponde al vicepremier 5 Stelle i risultati delle elezioni in Spagna mostrano che maggioranza schiacciante degli Spagnoli optato per i partiti chiaramente però è così portavoce della commissione europea margaritis schinas il presidente Jean Claude junker scrive a Pedro Sanchez e per felicitarsi per la vittoria Chiara confidiamo che secondo il processo costituzionale spagnolo tanto e si forma un governo stabile l’Unione Europea che permette alla Spagna di giocare un ruolo importante ma è venuto fino ad oggi ha aggiunto avevano festeggiato la Pasqua ortodossa fino alle 4:00 di notte nella chiesa di Madonna della Misericordia dell’IstitutoCesena 2 pedali ubriachi questa mattina verso le 10:00 sono tornati nella chiesa dopo aver iniziato a litigare verbalmente prezzo sono passati dalle parole ai fatti distruggendo quello che gli capitava a tiro lungo la navata in particolare oggetti sacri e banchi il parroco è stato chiamato da alcune donne ed è stata sospesa la funzione è prevista per le 13:00 Sul posto sono intervenuti sia gli uomini del reato di Polizia Municipale Continuano i rialzi degli dei carburanti in tutta Italia lo denuncia al Codacons che segnala ulteriori ritocchi dei prezzi alla pompa per benzina il PIN della benzina in modalità servito si legge in una nota dell’associazione dei consumatori hanno abbondantemente superato in tutta Italia la soglia di 1, €8 al litro mentre in autostrada prezzi via giorni a ritmo Serrato verso i 2, €2 al litro un andamento a rialzo che non appare nel tuo modo giustificato dalle quotazioni del petrolio è che sembra realizzare una bella e Procolazione a danno degli automobilisti denuncia il corpo che di tutto Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa