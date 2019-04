Ultime Notizie Roma del 29-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura 2 commenti del movimento di estrema destra Casa Pound sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo su una donna di 36 anni il 21 di fare il consigliere comunale a Vallerano ed era già stato italiano per sessaggio avrebbero commesso gli abusi in un Circolo Privato considerato uno dei luoghi di ritrovo del movimento che li ha subito espulsi lo stupro è venuto il 12 aprile scorso nei giorni successivi al giovane donna ha sporto denuncia e a due uomini sono stati i video con le immagini della presenza ripresi con un telefonino il presidente di CasaPound Iannone condanna l’episodio come atto Infame è il segretario di Stefano chiede la castrazione chimica è rotta anche dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini ferma il Lazio si costituirà parte civile di majo commenta i balordi che hanno violentato questa ragazza la pagheranno cara è un poliziotto in servizio a Ragusa ucciso la moglie con la pistolaFinanza e si è suicidato accaduto la scorsa notte nell’abitazione della coppia che aveva due figli di 6 e 7 anni prima di uccidere la moglie del poliziotto ha lasciato un messaggio sul suo profilo Facebook ti ho dedicato tutta la mia vita ti amo E poi sei di bello l’uomo Simone Cosentino di 42 anni nella notte avrebbe esploso due colpi di pistola contro la donna di 33 anni sorpresa nel sonno sarebbe stata una delle due figli a dare l’allarme telefonando a un parente di un pastore protestante è stato ucciso insieme sono i due figlie tre fedeli in un attacco condotto da uomini armati contro una chiesa è la provincia del Burkina Faso che sono entrati in azione mentre religioso Recita una solenne poi sono fuggiti a bordo di alcune moto l’ultima notizia chiusura ho rappresentato in modo anche corposo al resto del governo anche alcuni percorsi della carta e tagliano delle Colline che presentano questa per me è una preoccupazione quindi io dovevo rappresentarlo detto il ministro dell’ambiente Sergio costa a Casale Monferrato precisando comunque che la decisione finale non è competenza del tuo ministeroGrazie per averci seguito le news se tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa