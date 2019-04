Ultime Notizie Roma del 29-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo lunedì 29 aprile in studio a Giugliano rinoplastica aperto lo scontro fra i due partiti di maggioranza sul casa del sottosegretario leghista Siri Salvini continua a difendere il compagno di partito e commenta i processi si fanno le Tribunali e non sui giornali più Movimento 5 Stelle attacca lo diceva anche Berlusconi non è questione di dove si fanno i processi ma di opportunità politica vivaio torna poi sui ipotesi di sospensione del sottosegretario non esiste Siri è molto da queste minchiate vuole tornare io sarò il primo a volerlo poi assicurato La Tenuta del governo va avanti progetti di Chiara è arrivato con te ci pensa lui andiamo in Spagna Il Partito Socialista guidato da Pedro del primo in Spagna mentre il Partito Popolare di niente Senti il registro storico di storico c’è anche l’ingresso in Parlamento dell’estrema destra con box che ottiene 24 Sergi cui ricapita un messaggioSalvini amici al chiamo Ciro dopa dice lasagna si ritrova però senza la maggioranza Chiara gli indipendentisti potrebbero essere decisivi per la portavoce della commissione europea la maggioranza schiacciante ha optato per chiaramente europei in Italia nelle elezioni comunali che si sono svolte in Sicilia sono solo due comuni sui Sette in cui si è votato col maggioritario che hanno visto risultato il primo turno Bagheria provincia di Palermo Castello Catania dove hanno vinto i candidati appoggiati da liste civiche negli altri 500 al ballottaggio i dati partire ancora indicano una battuta d’arresto del movimento è un buon risultato della Lega che però non sfonda siciliani che si sono regalati un’emozione una voglia di cambiamento Mentre Di Maio sostiene che la lega in Sicilia è stata abbattuta dal Movimento 5 Stelle ovunque e il movimento è solito che ci sono l’ultima notizia Daniele Adani ex calciatore commentatore di Sky è tornato oggi in radio tu lo sconto di ieri con Massimiliano Allegri nel post partita di Inter meno Juventus Sicuramente è stato scortese e maleducato e arrogante ha detto a Radio Deejay ma soprattuttoche non posso parlare perché non ho vinto scudetti manca di rispetto a tutti quanti anche a chi paga gli abbonamenti E poi ovviamente Avere opinioni diverse ha concluso ha danni riferendosi sempre allenatore della Juventus ma non puoi finire la conversazione togliendo il microfono e tutto grazie per averci seguito negli USA torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa