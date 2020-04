Ultime Notizie Roma del 29-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale venerdì trova che l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio non delinea il premier Giuseppe Conte sulla fase 2 sottolineando il rischio è ancora alto di contagi altri paesi freno e riportare Lavoro 4 milioni e mezzo di persone dal 4 maggio è già un rischio spiegato ieri dalla Lombardia Rischio calcolato e con un meccanismo di emergenza pronto a scattare con chiusure Mirate per le aree o anche regioni dove tornassero a salire i focolai di contagio gli fai col ministro speranza che invoca prudenza perché basta poco per tornare indietro con la riapertura totale avremmo rischiato 151 mila ricoveri in Intensive lockdown in estate aggiunge Di Maio la task-force valutar possibile giustamente ma senza sottovalutare i rischi le proteste contro il dpcm del governo non si placano S con la CEI è facile fatta come via libera alle messe all’aperto dal 11 maggio opposizione Cateescluse dalle riaperture si fanno sentire in testa Fratelli d’Italia e lega ma anche Renzi che accusa Conte di aver violato la Costituzione con un dpcm violando Libertà personali Alcune regioni hanno intanto regolato le uscite con proprio ordinanze anticipando esempio il via libera agli spostamenti a seconde case natanti aperture di negozi oggi a mezzogiorno in una videoconferenza 36 motivo governatori protezione civile si tenterà di venirne a capo Intanto il ministro boccia bacchetta le fughe in avanti Ti sbagli ha detto si assumerà la responsabilità dell’aggravamento della condizione sanitaria del proprio territorio ristoratori baristi annunciano la marcia per il primo maggio a Roma e ieri sera in molti hanno acceso le insegne per esprimere la voglia di riaprire l’Italia supera la soglia dei 100.000 contagiati dell’inizio della pandemia aumentano guarigioni e decessi mentre la cura di contagi 100 ieri erano 105205 608 meno di ieri la app immuni sarà disponibilesaranno presto distribuiti dispositivi di protezione mele mondo il numero dei contagiati ha superato la soglia dei 3 milioni La maggior parte negli Stati Uniti dove sono le ultime 24 si sono registrate 2200 vittime il totale 58265 superato quello delle vittime della guerra Vietnam in Germania alla curva risale dopo la fine della Francia Spagna frenano sulle riaperture forte aumento dei contagi in America Latina finte retrocedere l’Italia al Rating bbb meno un pelo sopra il minimo sull’onda del virus con matlab stabile alla vigilia dell’approdo in aula del GF mentre si lavora le misure per dare ossigeno all’economia i fondamentali sono solidi Osserva il ministro Gualtieri e altri hanno fatto scelte più prudenti il ministro conferma che il governo assicurerà sostegno al reddito finché ce ne sarà bisogno Però mettendo il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali oltre circa 6 miliardi l’anno finoda 31 a sostegno degli investimenti l’ex presidente della Camera Irene Pivetti è indagata dalla Procura di Siracusa in qualità di amministratore delegato della only Logistic Italia Srl nell’ambito di importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina i reati ipotizzati sono frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza la Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato 9000 mascherine in diverse città italiane dell’inchiesta è coinvolto anche il titolare della suite Group società di Lentini nel siracusano che si è occupato della distribuzione il coronavirus cambia anche gli Oscar quest’anno saranno candidabili a ricevere la prestigiosa statuetta anche i film che buttano in streaming senza essere passati per le sale cinematografiche l’ho deciso l’h picture Arts and sciences precisando che non c’è modo migliore di sperimentare la magia dei film che vederli sul grande schermo Ma che la pandemia del covid-19 necessità di questa temporaneal’asteroide 1998 o due si avvicinerà le perle alle 11:56 di oggi per seduto sui social da un’insolita serie di ipotesi del tutto infondate Su presunti per il collisione tutto pazzo sicuro l’astrofisico Gianluca Massi fondatore è responsabile del Virtual telescope coordinatore per l’Italia dell’asteroide al pari di ogni congettura che lo leghi alla Fonderia da covid-19 l’asteroide passerà poco più di 6 milioni di chilometri dalla terra circa 16 volte la distanza dalla luna una distanza che fa escludere il benché minimo rischio di un impatto con la terra E questa era l’ultima notizia da proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa