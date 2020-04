Ultime Notizie Roma del 29-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale buona giornata e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Vitale in studio Conte visita le zone rosse sulla riapertura non possiamo fare di più questo governo Non gode nel tenere la comunità e il comparto produttivo in sofferenza purtroppo non siamo nelle condizioni per riaprire ci confrontiamo con la comunità scientifica sia lenta Simone misure la curva riprenderebbe a risalire sarebbe un disastro per tutti ha detto per la Protezione Civile continua il calo di mela ti supero 200 mila i casi totali di coronavirus in Italia ma secondo i dati del bollettino Quotidiano della Protezione Civile continua a diminuire il saldo degli attualmente positivi che erano gli 105205 La Basilicata è l’unica regione che non registra alcun nuovo caso il punto sulla diffusione del conoscersi non bardia nel consueto aggiornamentoin diretta Facebook dalla regione il Presidente Fontana e in collegamento da Milano per un’analisi della situazione 869 i nuovi casi 126 morti meno 25 in terapia intensiva la Francia o la fase 2 ore e gravi conseguenze Ma la riapertura condizionata dei dati in base al livello dei contagi dipartimenti verranno divisi zone verdi e rosse durerà dal 11 maggio al 2 giugno quando si entrerà in una fase 3 riaprono i negozi slitta in parte ritorna a scuola il campionato di calcio non riprenderà luoghi di culto aperti magna funzioni e rimaniamo all’estero il bilancio dei morti per tornarmi Rossi in Brasile ha superato quota 5 mila un livello maggiore di quello registrato finora in Cina il Ipercoop di 19 in Brasile sono stati 474 solo nella giornata di ieri portando il totale 5017 incontrarci sono stati 5300Per un totale di 71886 e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

