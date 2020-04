Ultime Notizie Roma del 29-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli un’apertura ad ondate per testare il sistema ma andranno sempre monitorati andamento dell’epidemia tenuta del sistema ospedaliero disponibilità dei dispositivi protettivi lo sottolinea Vittorio colao capo della Task Force per la frase che ho intervistato dal corriere in vista dell’appuntamento chiave del 4 maggio quanto all’acqua di tracciamento importante lanciarlo entro fine maggio e averla quanto più possibile altri servirà a poco aggiunge Fitch taglia il Rating dell’Italia la Outlook è stabile il downgrade riflette il significativo impatto del coronavirus giusta sull’economia italiana e sulla posizione di bilancio lo ferma aficio in una nota prevedendo Una contrazione del PIL del 8% Nel 2020 con un debito al centroquanto sei per cento non sono d’accordo con Berlusconi non si può dire che sono i sovranisti ad aver fatto ritardare l’Europa A meno che non si dica che vede i sovranisti sono i tedeschi I francesi nazionalizza non chi chiede il rispetto delle regole così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni rtl102 5 anche sui messe non sono d’accordo perché ci prestano soldi no E ti chiedono gli interessi sarebbe più serio riprenderci i nostri soldi Inoltre aggiungere meloni non è vero che non ci sono le condizioni la fine dell’emergenza e tra un anno poi glieli devi dare qui le borse europee aprono in ordine sparso in attesa delle decisioni sulla riapertura delle attività produttive dopo da una decisa causa della pandemia da coronavirus investitori attendono anche le mod delle banche centrali con la Fed stasera e la bici e domani fari puntati anche sul petrolio con le quotazioni in recupero la borsa di Milano apre debole all’indomani delil MIB cede lo 0,35% a 17615 punti il gruppo Crai ha annunciato che si vede costretto a ritirare dalla vendita dei negozi del gruppo le mascherine chirurgiche a causa del prezzo imposto massimo di €0,50 siamo nell’impossibilità si afferma di vendere le mascherine a un prezzo inferiore al loro costo di acqua confidiamo che il governo voglio risolvere al più presto Ciao le situazioni in modo da consentirci di riprendere la vendita delle mascherine in questione il coronavirus e cambia anche gli Oscar quest’anno saranno candidabili a ricevere la prestigiosa statuetta anche i film che debuttano in streaming senza essere passati per le sale cinematografiche si crede fermamente nel fatto che non c’è modo migliore di sperimentare la magia dei film che vederli sul grande schermo il nostro impegno dicono dall’organizzazione su questo è invariato irremovibile nonostante la prendocovid-19 necessita di questa temporanea eccezione ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto dalla redazione appuntamento alle prossime news

