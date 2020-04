Ultime Notizie Roma del 29-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una crisi economico-finanziaria di cui non si riesce a prevedere la fine a fronte di una gestione dell’emergenza per la quale non esiste alcuno strumento da cui parte l’analisi della fatta dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri la situazione economico-finanziaria è conosciuta la crisi da coronavirus anzitutto caratteristiche dimensione durata del tutto imprevedibile comuni a quelle di altre vissute nei dettagli scorsi ha detto lo dico subito in maniera trasparente stiamo lavorando per fissare in maniera plastico numero di ricoverati e delle terapie Intensive che se lo raggiungiamo ti torna a chiudere lo ha annunciato ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia non ci sono alternative aggiunto Zaia Non vorrei che qualcuno si faccia l’idea che hai scritto finitadomani del premier Conte al Senato alle 12:30 sulla situazione d’emergenza coronavirus lo hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama le minoranze intanto vanno all’attacco È una mozione unitaria per forza Italia Fratelli d’Italia lega e noi con l’Italia chiede di correggere tutte le storture normative emerse con uno stop al dpcm ripristinando tutte le libertà costituzionalmente garantite nel rispetto delle misure di sicurezza prosegue il confronto con le regioni in vista dell’avvio della fase II ministro boccia dice le regole di Parlamento e Governo per tutelare la salute e vanno rispettate ognuno deve sapere quali sono le proprie responsabilità manovre per cambiare il governo sono bufale secondo lei con l’emergenza della disoccupazione della cassa integrazione e delle famiglie che non arrivano a fine mese facciamo manovre politiche Siamo seri e lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Italia Seven Gold sono state poco più di 4000le persone denunciate ieri per il mancato rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del coronavirus 4691 per spostamenti non legittimi 48 per false dichiarazioni 5 per violata quarantella lo comunica il Viminale sono state 250 6354 le persone controllate mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 105700 90134 i titolari denunciati 28 le attività chiuse nel medio termine l’economia italiana appare circondata da una incertezza senza precedenti e rischi prevalentemente orientata è arrivato il sanitari di ulteriore recrudescenza dell’epidemia covid-19 rischi di un più marcato deterioramento del contesto internazionale rischi di nuove tensioni finanziarie quando si allenta erano gli stimoli fiscali e monetari così lupi in audizione sul Def Ricordando che le Stime del governo si basano sullal’attività a partire da maggio e nessuna recrudescenza dell’epidemia questa previsione a un rischio molto rilevante Cambiamo argomento L’orso m49 è stato catturato ieri sera dagli uomini del Corpo Forestale del Trentino sui monti sopra Tione nelle giudicarie ed è stato trasportato al Casteller a sud di Trento la struttura dove lo stesso era stato rinchiuso nel luglio 2019 e da cui era subito scappato l’animale in forma la provincia è in buone condizioni fisiche ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto vediamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa