Ultime Notizie Roma del 29-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una crisi economico-finanziaria di cui non si riesce a prevedere la fine a fronte di una gestione dell’emergenza per la quale non esiste alcuno strumento da cui parte l’analisi della fatta dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri la situazione economico-finanziaria è conosciuta la crisi da coronavirus anzitutto caratteristiche dimensione è durata del tutto imprevedibile comuni a quelle di altre vissute nei decenni scorsi ha detto lo dico subito in maniera trasparente stiamo lavorando per fissare in maniera plastica un numero di ricoverati e delle terapie Intensive se te lo raggiungiamo ti torna a chiudere lo ha annunciato ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia non ci sono alternative aggiunto Zaia Non vorrei che qualcuno si faccia l’idea che è tutto finitodomani del premier Conte al Senato alle 12:30 sulla situazione dell’ emergenza coronavirus lo hanno deciso i capigruppo di Palazzo Madama di minoranza intanto vanno all’attacco una mozione unitaria per forza Italia Fratelli d’Italia lega e noi con l’Italia chiede di correggere tutte le storture normative emerse sono uno stop al dpcm ripristinando tutte le libertà costituzionalmente garantite nel rispetto delle misure di sicurezza prosegue il confronto con le regioni in vista dell’avvio della fase 2 Il ministro boccia dice le regole di Parlamento e Governo per tutelare la salute ed hanno rispettato ognuno deve sapere quali sono le proprie responsabilità scuola governo e Ministero dell’Istruzione esaltano la pubblicazione dei testi pubblicati e che avviano le procedure ordinarie riservate confermando il no tassativo al concorso per titoli chiesto all’unisono dar sindacati da molti partiti anche dalla maggioranza Marcello pacepresidente del sindacato Anna ascoltiamo o in realtà è contestato dall’ania e finanze tuttoperlagrande platea degli e degli esclusi e poi perde legittimità anche relativamente alla soglia accesso alle stesso numero dei posti banditi E comunque sulla tabella di valutazione dei titoli Ma andiamo alla platea degli esclusi a un’ampia create a quella degli esclusi consiglia di presentare domanda anche eventualmente in forma cartaceo via pec Sul modello del sindacato ANIEF e sta predisponendo e quando sarà possibile presentare le domande quindi a fine maggio dal 28 maggio fino al 3 luglio data di scadenza della presentazione delle domande Quali sono questi esclusi innanzituttoconcorso straordinario non riguarda il personale dell’ infanzia e primaria quindi chiunque insegna nelle infanzia e primaria escluso e quindi ha diritto accedere concorso straordinario e ricorrere a particolari posto per poter avere anche essa Partecipa a un concorso straordinario la stessa cosa vale per gli educatori che potrebbe q.ii anni fa dovrebbero partecipare al concorso dell’infanzia e primarie e per gli insegnanti di religione cattolica Addirittura non hanno neanche il concorso ordinario battiti in questo momento ma che avrebbero diritto pure loro a fare ricorso per ottenere un concorso straordinario Poi tra quelli Invece per quanto riguarda la seconda che sono stati esclusi Innanzitutto ci sono quelli che hanno maturato 2 anni di servizio invece che 3 e poi ci sono coloro che comunque hanno fatto servizio scuola paritaria una sistema Nazionale d’istruzione nei corsi professionali regionali FP ancora ci sono soldi che avrebbe centrato questo servizio prestato questo servizio anche prima degli ultimi 10 anniin cui viene contato punto.it questo servizio quelli che magari hanno fatto anche come religione cattolica quelli che l’hanno fatto senza avere il servizio specifico in particolar modo ci riferiamo agli sostegno magari che hanno fatto servizio su sostegno non avendo il servizio specifico ancora hanno fatto questo servizio verso la scuola dell’infanzia e primaria e ho ancora non gli viene valutato il servizio militare di Leva una nota pure a parte riguarda anche la possibilità di ricorrere per i dottori di ricerca per farsi valutare questo servizio anche anche loro e comunque partecipare a tutti coloro che vorrebbero partecipare ai posti su sostegno giuramento prestato servizio senza titolo specifico ma risultino iscritti al quinto ciclo quindi Queste sono tutte le grandi diciamo del personale che è stato diciamo escluso che secondo

