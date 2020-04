romadailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno Angela coronavirus con ventilatori terapia intensiva Torrente occupati 1980 posti sulla disponibilità di 9000 si è pronti a reggere un piccolo anche subito da quello della prima fase emergenziale nonna l’apocalisse Ma questo non ci sarà vince il commissario domenica auguri alla fine dell’estate annuncia potrebbero finire gli acquisti all’estero con la produzione in Italia del 100% dei dispositivi di protezione individuale che momento e un quarto gruppo Crai fa intanto sapere di avere deciso di ritirare dalla vendita le mascherine chirurgiche a causa del prezzo imposto massimo di €0,50 alcuni spiega che si sta valutando Il ristoro alle aziende che abbiano gli stock maschera introduzione del prezzo calmierato e nel primo trimestre la retribuzione oraria media in Italia è cresciuta dello 0,6% con una dinamica molto moderata la tendenza a far sapere lista potrebbeun’ulteriore frenata dell’incertezza indotta dalle emergenze covid-19 all’interno ancora i tempi di rinnovo dei numerosi contratti scaduti A questo proposito alla fine di marzo risultano con contratto scaduto tutti i pubblici dipendenti Cerca dei dipendenti del settore privato a dipendenti studi di chiusura il calcio il ministro dello Sport vede farsi sempre più stretto il sentiero verso ripresa di latteria che3bi nonni casa porte chiuse poi fa per la lega calcio perché cominci a pensare ad un piano B inizio cita anche lo stato deciso dalla Francia e riflette che potrebbe essere la maggioranza dei presidenti dei club chiede di sospendere prepararsi nel migliore dei modi al nuovo campionato intanto la ripresa degli allenamenti sarebbe un segnale importante conclude il ministro È tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima

