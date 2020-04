Ultime Notizie Roma del 29-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il calo dei malati per coronavirus in Italia sono complessivamente 100 4657 548 meno di ieri Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile Siamo saliti a 27182 le vittime con un incremento di 323 in un giorno prosegue poi il Trend in calo di ricoveri in terapia intensiva ad oggi 1795 68 in meno rispetto di questi 634 sono in Lombardia 21 in meno nelle ultime 24 ore informativa domani del premier Giuseppe Conte al Senato alle 12:30 sulla situazione dell’emergenza coronavirus L’hanno deciso di gruppo di Palazzo Madama intanto vanno attacchi una mozione unitaria firmata da Fratelli d’Italia Forza Italia Lega e noi con l’Italia chiede di correggere tutte le strutture normative merce con uno stockhai dpcm ripristinando tutte le libertà costituzionalmente garantite nel rispetto delle misure di sicurezza in vista dell’avvio della Patty 2 Il ministro boccia di Chiara le regole di parlamento governo per tutelare la salute vanno rispettate ognuno deve sapere quali sono le proprie responsabilità è quella del 4 maggio sarà un’apertura ad un da te per testare il sistema ma andranno sempre monitorati andamento epidemia La Tenuta del sistema ospedaliero disponibilità di dispositivi protettivi Vittorio colao capo della Task Force per la fase 2 Intervistato dal corriere in ditta del 4 maggio di trattamento importante lanciarla averla quanti più possibile altrimenti trevira poco la crisi è l’occasione per rilanciare tutto il sistema Italia risponde l’economia ripartirà Ma le imprese vanno aiutate meno complicazioni intanto per Italia ci sarà bisogno di un adeguato periodo di sostegno e rilancio durante il quale politiche di bilancio restrittive sarebbero controproducenti le misure adottate finora per il rilancio sono stati appropriati ma l’azione dello Stato servirà anche una voltal’emergenza le previsioni restano difficili di incertezza senza precedenti parla l’ufficio parlamentare di bilancio che registra gli alti rischi di ripasso per l’economia del paese non te la scelta di eliminare le cause IVA rende più trasparente il quadro di finanza pubblica è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa