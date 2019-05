Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 08:10

Roma Daily News radiogiornale e mercoledì 29 maggio Buongiorno da Francesco Vitale flat da 30 miliardi decreto sicurezza lei stava sono i punti del rilancio di Salvini sul Governo forte del Trionfo delle europee fuori condannati attaccherò Movimento 5 stelle con Di Battista in merito al Sottosegretario della Lega in attesa di giudizio non mi sento commissariato assicuro Intanto con te oggi in aula al Senato il DDL sblocca cantieri i conti dell’Italia oggi sul tavolo della commissione europea per un dibattito sui prossimi passi confronti di Roma come la ricetta di una manovra bis II Bruxelles tre 2018 2019 C’è stato uno spostamento finale rispetto agli obiettivi europei dello 0 7% circa 11 miliardi oggi di dati Istat sulla fiducia di consumatori e imprese a maggio la proposta di fusione tra Fiat Chrysler e non potrebbe presentare delle opportunità ma voglio valutare la più da vicino dal punto di vista venire così l’amministratore delegato della casa giapponese 6presidente dei francesi sono a vento oggi in Giappone per la riunione del volta che si occupa della supervisione dell’Alleanza fra renord Nissan e Mitsubishi ancora maltempo sull’Italia in particolare allerta Rossa Per rischio inondazioni e frane sulle strade dell’Emilia Romagna arancione sul resto della Regione in giornata previste piogge in generale al nord monitorato il secchio a rischio pena allerta nel mantovano Modena i ponti resteranno chiusi chiedere giustizia America di dichiarare incostituzionale il divieto imposto da Trump ha le sue apparecchiature per le agenzie contractor federali ieri intanto la Cina ha detto che non le cresce Andrea guerra commerciale degli Stati Uniti potrebbe usare verso le terre rare minerali di poter essenziali per produrre beni ai te lo porto stasera il Chelsea in ritardo sfida Baku in Azerbaijan Darsena nella finale di Europa League poi parlerò del mio futuro a Fermo l’allenatore che molti vedono verso la Juventus oggi atteso invece l’annuncio del rinnovo di Gasperina guida dell’atlante dopo lo storico ingresso in Champions Formula 1 oggi a Vienna cerimonia per la morte di Niki auto ed era l’ultima notizia Buon inizio di giornata. A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa