Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 09:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio Forti piogge e grandinate potenti raffiche di vento una nuova ondata di maltempo che sta interessando l’Italia in particolare una nuova perturbazione di origine nord-atlantica porta temporali Soprattutto sulle regioni settentrionali Emilia Romagna Lombardia Veneto le zone più colpite la protezione civile ha diramato per oggi un allerta rossa sulla pianura centrale dell’Emilia Romagna il pericolo riguarda soprattutto il rischio esondazioni e frane sul resto della regione è prevista allerta arancione sotto osservazione anche il secchio a rischio piena e allerta nel mantovano mentre a Modena i ponti sono stati chiusi Cambiamo argomento andiamo all’estero L’Europa è il vincitore di queste elezioni la maggioranza degli elettori ha votato per un’unione più efficace rigettato che volevano eropa più debole la brexit è stato il vaccino contro la propaganda anti europea le fake news a parlare il presidente del Consiglio Europeo donaldus che al termine del verostraordinario per valutare il rischio delle elezioni europee le nomine per i topi koboi Unione Europea e il prima di cena dopo il contropelo in cui gli alleati di sempre l’hanno messo in campo strategi alleanze per due concetti diversi di Oropa quello di dell’assetto attuale sostenuto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel è quello per un programma di riforme voluto da Macron e mentre tu che presto avvia le consultazioni con tutti gli interlocutori con grande apertura di Chiara la mia ambizione il mio fianco che ci siano due donne ricoprire i top job la cancelliera tedesca sostiene che tutti debbano essere tolleranti è proprio al compromesso Italia sembra di stare fuori dalla partita delle nomine il premier Conte che assorbiva dichiarato di essere abbandonato il vertice senza rispondere alle domande dei giornalisti intanto secondo fonti europee i conti dell’Italia saranno sul tavolo della commissione europea per un dibattito di orientamento sui prossimi passi da compiere nei confronti dirò è ancora politica poche ore dalle elezioni europee e amministrative che hanno fatto registrare un risultato deludente per il MoVimento 5 Stelle alcuni esponenti del partito esprimonoperplessità nei confronti di Luigi Di Maio su tutti i giorni di paragone Roberta Lombardi la generosità di Luigi Di Maio di mettere insieme 34 incarichi per me in qualche modo deve essere rivista dice primo Qua c’è una sconfitta gli errori si distribuiscono in casa la seconda e andiamo ancora cambiare argomento Andiamo in Sicilia una maestra di 60 anni in servizio in un asilo pubblico Nicosia nel mese è stato sospeso dall’insegnamento per due mesi la donna e accusata di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra 5 e 6 anni ancora ha il del tesoro americano inserisce l’Italia nella lista dei partner commerciali su azione della quale fanno parte anche Cina Giappone Germania Corea del Sud Irlanda Vietnam Singapore Malesia L’Italia si legge nel rapporto semestrale sulle politiche valutare dei principali partner commerciali deve intraprendere riforme strutturali per rafforzare la crescita di lungo termine ridurre elevata disoccupazione e il debito pubblico ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa