Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con il formazione Buongiorno della redazione Gabriella in studio in apertura della politica flat Tax da 30 miliardi a regime decreto sicurezza e caso del viceministro rixi per il quale domani è prevista la sentenza sulle cosiddette le pazze in regione liguria questi i punti del rilancio di Salvini sul Governo dopo il trionfo delle europee per la lega e 5 Stelle attaccano con Di Battista e condannati fuori dal governo Renzi replica a Conte mi chiedere a un passo indietro non so se è il caso ti rispondo a Matteo Salvini deciderà lui intanto il premier assicuro di non sentirsi commissariato oggi in aula al Senato il DL sblocca cantieri l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati Luca Palamara indagato per l’ipotesi di corruzione a Perugia lo scrivono Repubblica e Corriere della Serasarebbe legata a quella di Fabrizio Centofanti ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone l’inchiesta si inserisce nelle vicende sul rinnovo della carica di procuratore capo sul tavolo del c.s.m. Dopo l’addio di Giuseppe Pignatone incontri dell’Italia sul tavolo della commissione europea per un dibattito sui prossimi passi nei confronti di Roma a me la richiesta di una manovra bis II Bruxelles tra il 2018 e il 2019 C’è stato uno scostamento finale rispetto agli obiettivi europei dello 0 7% circa 11 miliardi di euro Intanto il tesoro americano inserisce in Italia nella lista dei partner commerciali sotto osservazione oggi a tesi dati Istat sulla fiducia dei consumatori e imprese a maggio Huawei vede alla giustizia americana di dichiarare incostituzionale il divieto imposto da Trump alle sue apparecchiature la Cina afferma che nella Guerra dei dazi con gli Stati Unitipotrebbe usare come ritorsione le sue terre rare minerali poco diffusi essenziali per fare beni hi-tech il tesoro americano intanto non bolla Pechino come manipola valuta morti in chiusura a calcio finale di Europa League questa sera alle ore 21 chelsea-arsenal per il titolo Maurizio sarri contro unai emery è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

