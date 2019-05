Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriele Luigi in studio l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati Luca Palamara è indagato per l’ipotesi di corruzione a Perugia lo scrivono Repubblica e Corriere della Sera alla vicenda sarebbe legata a quella Fabrizio Centofanti ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone l’inchiesta si inserisce nelle vicende sul rinnovo della carica di procuratore capo di Roma sul tavolo del c.s.m. Dopo l’addio di Giuseppe Pignatone l’Unione Europea in pressing sui conti dell’Italia con la commissione europea che probabilmente a chiedere a una manovra bis al nostro secondo Bruxelles e tra il 2018 e il 2019 C’è stato uno spostamento finale rispetto agli obiettivi europei dello 0 7% circa 11 miliardi di euro intanto tesoro americano Inserisci l’Italianella lista dei partner commerciali sotto osservazione oggi a te di dati Istat sulla fiducia di consumatori e imprese nel mese di maggio Andiamo in Sicilia è un arsenale di armi da guerra e munizioni è stato sequestrato nel ragusano la polizia Ha arrestato i due custodi incensurati padre e figlio le armi erano divise in gruppi contenuti in zaini pronti chiuso facendo ritenere un investigatori che stessero per essere utilizzate in Calabria blitz della Guardia di Finanza per ordine della dda di Catanzaro nei confronti di 35 soggetti ritenuti presunti appartenenti alle cosche di ndrangheta di Crotone a Washington un ragazzo sarebbe riuscito ad entrare amarago e residenza invernale delle presidente degli Stati Uniti a girandola Secret Service Durante le festività del giorno del ringraziamento è accaduto quindi nel novembre del 2018 quando il presidente Donald Trump si trovava nella sua proprietà a farmi ce lo riporta La Stampa locale il giovane Entratetramite un tunnel e si è girato nell’area prima di essere bloccato in tribunale è stato dichiarato colpevole ed è stato condannato a un anno di libertà vigilata e venticinque dollari di multa lo sport in e chiusura calcio Europa League questa sera la finale tra Chelsea e Arsenal la sfida è tra il tecnico italiano Maurizio sarri è l’allenatore del Gunner è Mary è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa