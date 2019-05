Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Luigi in studio gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a votare Domani dalle 10 alle 20 su Luigi Di Maio deve restare o no capo politico dopo il tonfo alle europee è lo stesso Di Maio a chiedere l’acconto a telematica prima assemblea dei parlamentari di stasera Io si annunciava come una resa dei conti interna non scappa nessuno e se c’è qualcosa da cambiare nel movimento lo si farà ha detto a differenza di alcuni non mi sono mai fermato avevo promesso di portare al governo il movimento Ci siamo riusciti ha rivendicato il leader pentastellato a Palazzo Chigi intanto Conte incontra i due vicepremier per avviare il confronto nel governo come andare avanti mai interferito sulle scelte del c.s.m. in particolare su quella del nuovo procuratore di Roma lo ha detto l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati in PalamaraCSM sull’inchiesta di Perugia che lo vede indagato per corruzione a quanto scrivo nei quotidiani che si inserisce nelle vicende sul rinnovo della carica di procuratore capo di Roma sul tavolo del parla di reato grave infamante chiederti MD Perugia di essere immediatamente interrogato il guardasigilli Bonafede afferma nessuna dichiarazione se non per riaffermare il rispetto dell’Autonomia e dell’Indipendenza della magistratura che del GSM i conti in tasca l’Italia la riduzione del debito pubblico è essenziale per la stabilità finanziaria e se resta l’incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente rischia di incidere negativamente sulle stesse prospettive di crescita del paese lo dice La Corte dei Conti che mi dà ad usare eventuali risparmi sul reddito di cittadinanza per rientrare dal debito è in arrivo intanto la lettera della commissione europea sullo scostamento dei conti dell’Italia il governo ha 48 ore per rispondere alla richiesta annunciata di una manovrasubito intanto torna a salire il reddito medio pro capite degli italiani del 3 6 % tra il 2014 ed il 2016 in media €600 in più per residente ma al tempo stesso si è rotto il patrimonio per persona cioè case risparmi e attività reali e finanziarie da circa €156000 del 2012 a 153000 €2600 in meno per italiano in quattro anni lo afferma lista per con l’aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa