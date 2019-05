Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara fai interferito sulle scelte del c.s.m. in particolare su quella del nuovo procuratore di Roma dice l’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati Palamara ex consigliere CSM sull’inchiesta di Perugia che ha indagato per corruzione a quanto scrivono i quotidiani che si inserisce nelle vicende sul rinnovo della carica di procuratore capo di Roma sul tavolo del Consiglio Superiore della Magistratura Palamara parla di reato grave infamante chiede ai danni di Perugia di essere immediatamente interrogato chi guardasigilli Bonafede ferma nessuna dichiarazione di affermare il rispetto dell’Autonomia e dell’Indipendenza della magistratura e si sms con riduzione del debito pubblico essenziale per la stabilità finanziaria e ferretta l’incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente rischia di incidere negativamente sulle stesse prospettive di crescitaLa Corte dei Conti che invita ad usare Ventolin risparmi sul reddito di cittadinanza per rientrare dal debito è in arrivo intanto la lettera della commissione Unione Europea sullo spostamento dei conti dell’Italia il governo ha 48 ore per rispondere alla richiesta annunciata di una manovra bis subito da cronaca tentato il suicidio nel carcere di Novara Nicolas musi il 23enne arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di omicidio volontario aggravato per la morte del figlio della compagna Leonardo di appena 20 mesi nella notte tra lunedì e martedì a togliere dal funerale del bimbo l’uomo rende noto l’organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria ha cercato di impiccarsi con un lenzuolo di inferriate della Cella solo l’intervento della polizia penitenziaria ne ha evitato la morte di chiusura l’ultima notizia andiamo a Vienna oggi nella cattedrale di Santo Stefano i funerali di Niki Lauda migliaia di persone per l’ultimo saluto altre volte campione del mondo austriaco morto il 20 maggio scorso ha 70 anni presenti tra gli altri il Lewis Hamilton dell’intero Team Mercedes di cui Lauda era vice presidente non esecutivo sulla barra il cascodel pilota il tuo nome invece le bianche le orazioni funebri del Presidente della Repubblica austriaca van der bellen di piloti Alain Prost di gerhard Berger ed è l’attore hollywoodiano nato in Austria Schwarzenegger Grazie per averci seguito venuto tornando alla prossima edizione

