romadailynews radiogiornale fondamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione Giuliano Ferrigno politica in primo piano gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a votare domani alle 10 alle 20 Tu Luigi Di Maio deve restare una capo politico dopo il tonfo all’europeo è lo stesso di mai a chiedere la conta telematica prima dell’assemblea dei parlamentari di questa sera che ti annunciava come una resa dei conti interna a nessuno e se c’è qualcosa da cambiare il movimento lo si farà a differenza di alcuni tu mi sono mai ma ti avevo promesso di portare al governo il movimento Ci siamo decisi di handicap Di Maio Palazzo Chigi Intanto con te incontri due vicepremier prima Salvini è Di Maio per avviare il confronto nel governo su come andare avanti che tornasse il reddito medio pro capite degli italiani più 3,6 % tra il 2014 e il 2016 in media €600 in più per residente ma al tempo stesso si è rotto il patrimonio per persona cioè casarisparmia attività reali e finanziarie per circa €156000 del 2012 a circa €153600 in meno per italiano in quattro anni Ma prima li stata con l’aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile la cronaca il procuratore Antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri come Giovanni Falcone era la Costa mento che facevano secondo quanto emerso Dalle indagini sulla Rocca di San Leonardo di Cutro Stellata quell’operazione Ma la pianta il presunto capo con i suoi sodali i componenti tenevano I magistrati inquirenti di Catanzaro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia alla conoscenza veniva da loro definita vergognosa 30 a termine l’operazione della Guardia di Finanza ultime notizie in chiusura tra 2000 e il 2017 il numero di migranti è cresciuto da 173 a 258 milioni più 85 al momento ho 68,5 milioni di persone sono stati allontanati a forza dal proprio territorio il numero più alto Mai registrato con 25,4 milioni che hanno lo status di rifugiati oggi 10 milioni di persone non hanno una nasalita e non hanno accesso ai diritti come l’assistenza sanitaria per il valore merce che ha provato un piano quinquennale per la salute dei migranti con l’obiettivo di garantire assistenza sanitaria universale è tutto grazie per averci seguito alla prossima edizione

