Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione mercoledì 29 maggio in studio Giuliano Ferrigno politica il primo piano gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati domani a buttare dalle 10 alle 20 Tu l’opportunità che Luigi Di Maio resti capo politico dopo il tuo alle europee lo stesso Di Maio a chiedere la conta telematica prima dell’assemblea dei parlamentari di questa sera che si annunciava come una resa dei conti interna Ricordati di Bonafede lo difende confermo la mia Totale fiducia che mi Battista si sa chi è in difficoltà va sempre sostenuto dicendogli in faccia cosa non è andato bene e proponendo idee cambiamenti che Salvini Manda poi a dire delle azioni che danno i numeri in Parlamento le abbiamo vinte noi con te incontri due vicepremier per avviare confronto nel governo su come andare avanti Salvini dichiara c’è sintonia ma gli ho detto di fare presto e bene se ne 5 Stelle prevalesse la linea della Barricata valuteremo la cronaca tentato il suicidio nel calcioNovara Nicolas musica Il 23enne arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato per la morte del figlio della compagna Leonardo di appena 20 mesi nella notte tra lunedì e martedì a pagare dal funerale del bimbo l’uomo organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria ha cercato di impiccarsi con un lenzuolo dalle inferriate della Cella solo l’intervento della polizia penitenziaria nei di Tato la morte in 5 anni aveva €2000000 a finire nelle maglie della Guardia di Finanza il celebre youtuber Stefano Lepri conosciuto sul web con il nickname stepny credo si dica così età mentale hanno scoperto che il giovane Toscano 23 anni dall’uscita Da girare il fischio attraverso contratti ad hoc stipulati con agenzia pubblicitaria ma non adeguati alla propria professione si tratta del primo caso in Italia ma molti altri sono gli youtuber ad essere già sotto la lente della Guardia di Finanza ultime notizie chiusura due tifosi sono rimasti feriti che stamattina Batu in Azerbaijan a in seguito agli incidenti per supporti a delle due squadre che questa sera giocheranno la finale di Europa League Arsenal Chelsea di Maurizio sarridue feriti a britannica definito in ospedale con una ferita alla testa Dopo uno scontro tra tifosi del opposte fazioni invece un cittadino Russo coinvolto in una rissa in un bar e tutto grazie per averci seguito le news la prossima edizione

