Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 19:10

Roma Daily News radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla studio Giuliano Ferrigno L’economia in apertura torna a salire il reddito medio pro capite degli italiani più 3,6 % tra il 2014 e il 2016 media in più per residente ma al tempo stesso si è rotto il patrimonio per persona cerca dei Risparmi attività reali e finanziarie da circa €156000 del 2012 a circa 153000 €2600 in meno per italiano in quattro anni ma per maritata con l’aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile la politica gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a votare Domani dalle 10 alle 20 su Luigi Di Maio deve restare o no capo politico dopo il tonfo alle europee è lo stesso Di Maio a chiedere la conta telematica prima dell’assemblea dei parlamentari di questa sera che si annunciava come una resa dei conti internanessuno e se c’è qualcosa da cambiare il movimento lo si farà a differenza di alcuni come sono mai fermata avevo promesso di portare al governo il movimento Ci siamo riusciti direi di Maio Palazzo Chigi intanto Conte incontro il 2 dicembre cena Salvini è Di Maio per avviare il confronto nel governo su come andare avanti Cambiamo argomento la riduzione del debito pubblico essenziale per la stabilità finanziaria ceretta lunghezza sulla possibilità di imboccare un sentiero dei cresci rischia di incidere negativamente tu è più prospettive di crescita del paese La prima La Corte dei Conti che invita ad usare dentale risparmi sul reddito di cittadinanza per rientrare dal debito appena arrivo intanto la lettera della commissione europea sul trattamento nei conti dell’Italia governo a 48 ore per rispondere alla richiesta annunciata di una manovrabilità e subito andiamo a Vienna nella cattedrale di Santo Stefano oggi i funerali di Niki Lauda migliaia di persone hanno partecipato per un saluto altre volte campione del mondo altri sa che ho fatto il 20 maggio scorso ha 70 anni presenti Lewis Hamilton un intero Team Mercedes sulla Barak il casco rosso della pilota il tuo nome lettere bianche 3 orazioni funebridella Repubblica austriaca van der bellen dei piloti Alain Prost Berger dell’ attore hollywoodiano nato in Austria Arnold Schwarzenegger ultime notizie in chiusura tra il 2000 e il 2017 il numero di migranti è cresciuto da 173 a 258 milioni più 85 al momento 78,5 milioni di persone sono stati allontanati a forza dal proprio territorio il numero più alto Mai registrato 25,4 milioni che hanno lo status di rifugiati oggi 10 milioni di persone non hanno una nazionalità e non hanno accesso ai diritti come l’assistenza sanitaria rilevano MS che ha provato un piano quinquennale per la salute dei migranti compito di garantire l’assistenza sanitaria universale Grazie per averci seguito legnosa tornano alla prossima edizione

