Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale puntamento con informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno politica in primo piano gli iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a votare Domani dalle 10 alle 20 sull’opportunità che Luigi Di Maio politico dopo il tonfo Europea è lo stesso di maglia chiedere la conta telematica prima dell’assemblea dei parlamentari che si annunciava con una resa dei conti interna il guardasigilli Bonafede lo difende confermo la mia Totale fiducia e di Battista Chi era Chi è in difficoltà va sempre sostenuto dicendogli in faccia cosa non è andato bene proponendo idee cambiamenti che ha Salvini Manda poi a dire elezioni che danno i numeri in Parlamento l’abbiamo vinta noi Conte incontra intanto vuoi ricevere per avviare il confronto nel governo su come andare avanti Matteo Salvini dichiara c’è sintonia ma gli ho detto di fare presto e bene se ne 5 Stelle prevalesse la linea della Barricata Allora valuteremo l’economia e la riduzione del debito pubblicoper la stabilità finanziaria che resta l’incertezza sulla possibilità di imboccare un sentiero decrescente rischia di incidere negativamente sulle prospettive di crescita del paese La prima La Corte dei Conti che invita ad usare eventuali risparmi sul reddito di cittadinanza per rientrare dal debito in arrivo intanto la lettera della commissione europea sullo spostamento nei conti dell’Italia Chi governa 48 ore per rispondere alla richiesta annunciata di una manovra bis subito il segretario Giorgetti Apri a un confronto con a Bruxelles che non sia solo recepire indicazioni ma anche coordinare con l’Unione Europea le priorità dell’agenda politica italiana ultime notizie in chiusura nell’inchiesta della dda di Milano con al centro un sistema di corruzione appalti pilotati e finanziamento illecito ai partiti spunta un pizzino in cui si parla di €10000 versati telai col servizio di Daniele Alfonso a Pietro Tatarella per la sua candidatura alle europee per forza italia. vanno scritto che compare fotografato negli atti dell’indagine è stato sequestrato nel portafoglio di Gioacchino Caianiello politica azzurro in Lombardia ritenuto dalla procura il burattinaiosistema era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

