Ultime Notizie Roma del 29-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio monta la protesta il numero città americane in seguito alla morte di George fuori a Minneapolis ucciso da alcuni agenti di polizia a Denver in Colorado sono stati sparati alcuni colpi d’arma da fuoco durante una manifestazione lo state capite Rosa assemblea statale in lockdown New York sono state arrestate 30 persone gli agenti coinvolti non collaborano con le autorità e si avvalgono della facoltà di non rispondere uno spettacolo scioccante stato il commento del presidente Trump ha il video della morte del ragazzo afroamericano c’è una possibilità che al parlamento venga chiesto nuovo spostamento di bilancio l’avrebbe detto il premier Conte nell’incontro con i sindaci delle città metropolitane lanci il presidente avrebbe spiegato che i nuovi fondi chiesti dai comuni per evitare il deposito non andranno nel decreto rilancio Ma che c’è l’impegno stanziabili con un nuovo provvedimento che servirà potrebbe anche esserecon una nuova richiesta di deficit scappa di nuovo l’allarme in California dove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di contagio bene 2617 in 24 ore negli Stati Uniti sono state registrate altre 1297 vittime facendo arrivare il bilancio 101573 morti sono 1156 decessi in Brasile nelle ultime 24 ore in tutta l’America Latina e contagi su 178046,600 morti seria riparte il 20 Giugno lo ha annunciato ieri il ministro dello Sport Spadafora prima ancora il via alla Coppa Italia le due semifinali di ritorno il 13 e 12 giugno la finale il 17 soddisfatto il presidente della FIGC Gravina è un messaggio di speranza per l’Italia per una data certa di sicuro un passo avanti ma restano in crescita e speriamo di risolvere le il commento della della sto calciatori Damiano Tommasi l’Italia verso la riapertura del passaggio tra regioni nonno senza polemiche se si riparte lo si fa senza distinzioni dice il ministro Boccia che si scontra con ilritardo Solinas sul passaporto sanitario scoppiettante un caso tra la Lombardia e il presidente della fondazione gimbe cartabellotta secondo il quale i dati Lombardi sarebbero stati aggiustati Per evitare la chiusura però nel mio pensiero E soprattutto non corrispondenti al vero per la regione che ha annunciato querela attesa per la conferenza stampa non c’è per oggi dalla presidente americano Donald Trump sulla Cina la mossa che rischia di provocare una ciambella tensione tra due paesi dopo che il congresso nazionale del Popolo ha provato la stretta su un Kong l’annuncio far tremare Voltri te che brucia i guadagni ottenuti in giornate chiuderlo 058 % il presidente anche fatto sapere di aver firmato l’ordine esecutivo che toglie i social media in novità legali contro cause per i contenuti delle loro piattaforme faremo anche una legislazione ad hoc sui social aggiunto tornavo da cosare Twitter di karate vismo politico tutto qua proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa