Ultime Notizie Roma del 29-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Trump stretta sui social fanno politiche sono come monopolio il presidente americano ha firmato l’ordine esecutivo che toglie l’immunità legale sui contenuti pubblicati nelle piattaforme un decreto è scattato dopo lo scontro con Twitter Mercato 2 posto del presidente come potenzialmente fuorvianti non possiamo consentire che questo va davanti ha detto l’inquilino della casa bianca e cambiamo argomento Torniamo a parlare della delle proteste in Minneapolis la morte diploide terza serata di protette Le scuse del capo della polizia Mi dispiace per il dolore per il trauma di aver causato così il capo della polizia di Minneapolis me Daria arredondo si è scusato per il comportamento dei suoi ex agenti nel caso di George Floyd l’ americano morto dopo essere stato soffocato duraarresto a Rotondo ha però ribadito che non saranno tollerati comportamenti violenti maggior parte dei manifestanti della scorsa notte ha detto erano radunati pacificamente ma c’è stato un gruppo che si è messo a saccheggiare ea con atti criminali voltiamo ancora pagina in attesa dei fondi europei recovery Fund ho messo entrambi all’Italia servono urgentemente nuove risorse per tenere in piedi un’economia duramente provata dalla pandemia per funghi freschi entro un paio di mesi e non l’anno prossimo il governo potrebbe chiedere un nuovo scostamento di bilancio per approvare in deficit un altro decreto economico Roberto Fico al Rai News 24 bisogna fare presto e approvare il recovery Found dalla Commissione Europea un’ottima notizia potremmo non ricorrere a me così il presidente della Camera commenta il piano proposto da fonderlaien all’Italia servono una maggioranza è un governo solidi Spero che la scuola riparte il primo possibile scatta di nuovo l’allarme in California dove ti ha registrato il più alto numero giornalierodi contagio bene 2617 in 24 ore il presidente piccola stato quello del 5 maggio con 2603 casi il totale nello stato sono oltre 101 mila 3973 le vittime Stati Uniti sono 1297 le vittime registrate nelle ultime 24 ore il bilancio sale a 101573 morti dall’esplosione della pandemia in Brasile le vittime delle ultime 24 ore 1156 878000 e contagiati in tutta l’America Latina 46600 i morti ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa