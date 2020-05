Ultime Notizie Roma del 29-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione e da Roberta Frascarelli monta la protesta in numerose città americana in seguito alla morte di George Floyd a Minneapolis ucciso da alcuni agenti di polizia Terza notte di disordine un incendio esploso all’esterno del commissariato di ex agenti coinvolti nella morte di Floyd è l’edificio assediato dai manifestanti è stato abbandonato la pandemia da coronavirus a ha subito una nuova accelerazione nelle ultime 24 ore in America Latina raggiungendo i 878263 e i 46639 morti e quanto emerge oggi da un’elaborazione stati sulla base di dati riguardanti 34 Nazioni e territori latino-americani è il Brasile è il paese che più preoccupa con i suoi 438238 contagi26 da 754 morti la casa automobilistica francese Renault in difficoltà finanziaria annunciato la soppressione di circa 15000 posti di lavoro nel mondo Frank sono 4600 nel quadro di una piano di risparmio di circa 2 miliardi di euro in tre anni un progetto definito Vitale dalla direttrice generale tu lo divide il fatidico Sì frenato dal Solid 19 orari parte in prima linea sui matrimoni ci sono Campania e Puglia le due regioni in cui la tradizione della celebrazione della festa continua in maniera più forte e in cui c’è Un indotto economico enorme in campagna ad esempio associa Castelli stima un movimento di denaro di 2 miliardi l’anno tra location catering fotografi regali bomboniere se esiste parrucchieri e stilisti via Sassari come prevedevo all’andamento dei futures apre in calo sulla scia dell’andamento dei mercati in Asiaapertura cioè dello 0,86% a quota 18192 Colle vendite che si concentrano sul settore auto e sui finanziari e per ora è tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa