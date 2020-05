Ultime Notizie Roma del 29-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Bentrovati dalla redazione e da Roberta Frascarelli nel primo trimestre del 2020 il PIL dell’Italia è diminuito del 5,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,4% nei confronti del primo trimestre 2019 lo rileva l’Istat è rivedendo al ribasso le Stime preliminari di cui a fine aprile che davano il prodotto interno lordo in discesa del 4,7% su base congiunturale del 4% Nel confronto hanno i dati sono corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati Palermo si chiama Attiva Sicilia il nuovo gruppo parlamentare costituito da 5 deputati regionali che hanno lasciato il MoVimento 5 Stelle capogruppo è Matteo mangiacavallo simbolo è manifesto del progetto civico Attiva Sicilia sono stati presentati instampa palazzo dei Normanni dai Parlamentari angelafoti che è vicepresidente dell’assemblea siciliana Matteo mangiacavallo Valentina Palmeri Elena Pagana e Sergio Tancredi 19 persone denunciate per reati fiscali e caporalato in un’operazione della Guardia di Finanza di Ancona coordinata dalla locale procura denominata Global Pay riguardante le ipotesi una maxi frode nella cantieristica navale che coinvolge 16 società del settore subappalti nella cantieristica nasale A26 di in sei regioni Marche Campania Puglia Basilicata Friuli Venezia Giulia e Veneto si tratta di imprese gestite da bengalesi e italiani con alle dipendenze 416 operai di cui 146 impiegati nel capoluogo No dico nello stabilimento dell’azienda Fincantieri risultata essere estraneo ai fatti contestati le contestazioni riguardano false fatture per 15 miliardi di euro seka questa posizione di Salvini e meloni che sono gli unici leader fuori da qualunque ragionamento europeo credo che la linea di Franceschini non abbia grande alternativa così Enrico Letta ospite della trasmissione Circo Massimo su Radio Capital sulla linea di Dario Franceschini che propone un’alleanza permanente tra partito democratico e Movimento 5 Stelle non sono un complottista Ma leggo le interpretazioni contro di me da magistrati di altissimo livello e mi domando se è normale così Matteo Salvini a Rainews24 alla domanda se c’è un piano della magistratura punto la sveglia vediamo con lo sport calcio in calcio riparte e quel ritorno alla normalità che paese aspettava Ora avrà anche pallone partite l’appuntamento con il fischio d’inizio della e hai le sue esultanze per il gol è fissato per il 20 Giugno con la coppa Italia fare da prologo già il 13 14 17 per una finale che cadrà 50 anni dopo Italia43 segnando modo suo un’altra data storica dopo oltre 3 mesi di digiuno causa coronavirus si torna a giocare il governo incazzato il parere favorevole del comitato tecnico scientifico ha dato il via libera ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa