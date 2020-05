Ultime Notizie Roma del 29-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Neapolis arrestato in diretta il giornalista della CNN nella città proseguono le proteste dopo che un giovane è morto soffocato dopo essere stato fermato dalla polizia interviene la guardia Nazionale perdere in Colorado stare in autostrada durante una manifestazione il giornalista della CNN Omar Giménez è stato arrestato mentre riferiva in diretta delle protette E dopo esserci chiaramente identificato come reporter agli oggetti la Gina Tucker a Taiwan se non ci saranno altri modi di impedirne all’indipendenza il generale capo del dipartimento di stampa congiunto è membro della commissione militare centrale ha detto che se si perde la possibilità di riunificazione pacifica l’esercito di liberazione Popolare con l’intera nazione incluso ilTaiwan prenderà ogni misura necessaria per distruggere trame opzioni separatiste II in occasione del quindicesimo anniversario della Legge anti Secessione aggiunto che proprio del 2005 dalla base legale per un’azione militare l’uso della mascherina in Veneto non sarà più obbligatorio per strada dal primo giugno prossimo continuerà ad essere indispensabile nei luoghi chiusi accessibili al pubblico bar negozi e all’esterno solo delle occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente La distanza di sicurezza tra i non convivente dovrebbe della nuova ordinanza regionale annunciata da Luca Zaia che avrà valore dal primo al 15 giugno il provvedimento dovrebbe essere firmato nel pomeriggio guida digitale scelte energetiche centralità dell’ università e della ricerca riforma dello Stato e lotta alla burocrazia protagonismo dell’Europa sono le cinque proposte che il leader PDInvia letti condividere su Facebook per costruire insieme il futuro chiedendo ai sostenitori che cosa ne pensano scuola approvato al Senato il decreto legge Che disciplina gli esami di stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione la valutazione finale degli alunni la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e l’avvio del 2020/2021 le procedure concorsuali straordinarie per la scuola secondaria di primo e secondo grado sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello pacifico in Senato il decreto scuola emendamenti Per quanto riguarda il personale precario continuano a non convincerci non è stato risolto il problema del precariato che era già un problema dal governo nel mese di ottobre e ancora oggi a distanza di 7 mesi non è stata data una soluzione nuova rimane un concorso riservato ancora selettivoe questo per noi non noi non va Non perché siamo contro la selezione perché già la selezione avviene concorsi pubblici questi concorsi straordinari dovevano servire avere una risposta urgente è un problema è urgente che ha portato una procedura di infrazione dell’Europa Il problema era quello di riconoscere il valore L’esperienza di migliaia di precari che insegnano nelle nostre scuole basti pensare che sono precari ogni anno garantiscono la continuità didattica garantiscono l’inizio dell’anno garantiscono le lezioni anche a distanza Ecco perché abbiamo a questo punto di aprire una procedura di mobilitazione di uno stato di agitazione del personale incontreremo il Ministero o i rappresentati del mistero e nel frattempo annunciamo fin da ora la volontà di ricorrere ad un ricorso avverso proprio la selezione del che si vorrà fare con la prova scritta del concorsoperché riteniamo che questa prova scritta debba servire insieme titoli a fare una graduatoria graduale le posizioni e non a selezionare quindi escludere precari che comunque saranno richiamati e poi di correre anche nei Tribunali per avere i risarcimenti quindi questo ricorso lo faremo affinché tutti i precari tutti i partecipanti possono partecipare a questa prova e contempo nella mia mente essere graduati per capire ai ruoli nel doppio canale di reclutamento della relazione per ora è tutto Grazie dell’ascolto buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa