Ultime Notizie Roma del 29-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno è in primo piano ci vorrà tempo per tornare ad una situazione di normalità presumibilmente diversa da quella a cui eravamo abituati fino a pochi mesi fa ha detto il governatore di bankitalia Ignazio Visco che ipotizza uno scenario di base a meno 9 % Nel 2020 che nel 2021 recupererebbe la metà della caduta e altre ipotesi più negativa anche se non estreme con un minimo 13 % quest’anno e una ripresa molto lenta nel prossimo Che forte ma da più parti si dice Insieme ce la faremo aggiungere invitando ad assumere collettivamente un impegno concreto ed avviare un dialogo costruttivo tra governo imprese dell’economia della finanza istituzioni società civile perché perdere la speranza Gasperi monta la protesta in numerose città americane in seguito alla morte di George Floyd a Minneapolis ucciso da alcuni agenti di polizia i manifestanti hanno appiccato un incendio nelpizzeria dove lavorava non gli agenti al Denver in Colorado sono stati sparati alcuni colpi Darma da fuoco durante una manifestazione a New York 30 arresti Twitter ha censurato Un Tweet di Donald Trump accusandolo di violazione dei propri sull’esaltazione della presenza il presidente ha scritto che un debolissimo sindaco di estrema sinistra si dà una mossa la Guardia Nazionale per fare il lavoro che serve prendiamo degli Stati Uniti che scatta di nuovo l’allarme in California dove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di contagio da coronavirus e ben 2617 in 24 ore di tutto il paese sono state registrate altre 1297 vittime facendo arrivare il bilancio ha più di 100.000 morti sono 1156 invece dei taxi in Brasile nelle ultime 24 ore in tutta l’America Latina i contagi sono 878046 Mila i morti e tutto grazie per averci seguito le news già tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa