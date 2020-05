Ultime Notizie Roma del 29-05-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura una seconda ondata di montaggi potrebbe arrivare con l’autunno perché la malattia trasmessa si può maggiormente diffondere si può confondere con altre sintomatologie di tipo respiratorio ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro sottolineando di un dato obiettivo che in autunno si diffondono le infezioni respiratorie la vertenza arriva anche dal inviato speciale del dms per il covid 19 secondo il quale coronavirus non è sparito e con l’allentamento delle restrizioni necessario prepararsi per l’arrivo di nuove ondate che si diffonderanno credo cementech economia l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra mangio una lezione dello 0,1% su base mensile su base annua lo rileva l’Istat sottolineando che l’inflazione negativa per la prima volta dall’ottobre del 2016 cresce invece del 2,6 % tendenziale chiuderàtu Aprile il carrello della spesa che raggruppa i beni alimentari per la cura della casa e della persona è primo trimestre del 2020 il PIL dell’Italia è diminuito del 5,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,4% sul 2019 di essere in recovery fare una proposta della Commissione Europea è assurdo e perverso lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor orban per il quale finanziari ricchi con i soldi non è una buona idea per l’Italia Matteo Salvini continua a manifestare la sua volta perplessità come San Tommaso prima di entusiasmarsi dice vorremmo sapere per prima cosa quando arriva visto che l’emergenza E adesso aggiungesse come dombrovskis i soldi arrivano dopo le riforme Vorrei sapere se c’è una nuova Fornero ho una nuova patrimoniale quindi sapere i tempi condizioni in una nota intanto nega tensioni nella maggioranza la squadra di governo ferma è unita e compatta andiamo da Hong Kong sale la tensione internazionale il Regno Unito annuncia che offrirà visti più facile un percorso agevolata verso il passaporto britannico per i cittadini del territorio se Pechino non rinuncerà linkdella nuova legge sulla sicurezza nell’ex Colonia che Londra insieme a Stati Uniti Canada e Australia considera una violazione delle garanzie Sul modello uno stato due sistemi tu la risposta della Cina che minaccia contromisure avverte che di tentativo di ostacolare la nuova legge è destinata a fallire che assicura che farà ogni sforzo per guidare sostenere la pulizia di con Kong al fine di fermare violente è tutto grazie per averci seguito le news se tornano la prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa