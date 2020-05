Ultime Notizie Roma del 29-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno coronavirus bilancio di oggi quasi 100 morti in 24 ore con un calo del numero di contatti che si attesta a livelli bassi rispetto al numero di tamponi fatti in Lombardia si supera la soglia di 16000 morti complessivi in altre otto giorni anche oggi non si registra nessun decesso nelle ultime 24 ore sono morto in 98 persone i guariti aumentano di 2240 unità il calo dei malati è stato pari a 1811 km sono stati 2980 L’economia ci vorrà tempo per tornare ad una situazione di normalità presumibilmente diversa da quella cui eravamo abituati fino a pochi mesi fa ha detto il governatore di bankitalia Ignazio Visco che tu uno scenario di base con un filo a meno 9 % Nel 2020 che nel 2021 recupererebbe la metà della caduta e altre ipotesi più negativa anche te non estreme con un Meno 13 % quest’anno e una ripresapolenta nel prossimo vincente Tra oggi è forte ma da più parti si dice Insieme ce la faremo aggiungere invitando ad assumere collettivamente un impegno concreto ed avviare un dialogo costruttivo tra governo imprese dell’economia della finanza e società civile perché nessuno deve perdere la speranza di essere monta la protesta in numerose città americane in seguito alla morte di George Floyd a Minneapolis ucciso da alcuni agenti di polizia i manifestanti hanno appiccato un incendio nel commissariato dove lavoravano gli agenti a Denver in Colorado siamo stati sparati alcuni colpi Darma da fuoco durante una manifestazione a New York 30 arresti Twitter ha censurato Un Tweet di Donald Trump accusa di violazione dei propri standard sull’esaltazione della presenza il presidente ha scritto che un debolissimo sindaco di estrema sinistra si dà una mossa o manderà la Guardia Nazionale per fare il lavoro che noi siamo degli Stati Uniti perché scatta di nuovo l’allarme INAIL California dove si è registrato il più alto numero giornaliero di nuovi casi di contagio da coronavirus novembre 1617 in 24 ore di tutto il paeseregistrate altre 1297 vittime facendo arrivare il bilancio ha più di 100.000 morti sono 1156 invece dei testi in Brasile nelle ultime 24 ore in tutta l’America Latina i contagi sono 878000 46600 i morti e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa