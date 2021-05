Ultime Notizie Roma del 29-05-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 29 maggio Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno d’emergenza covid in apertura dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età che ti arriverà libera dell’aifa potremmo vaccinati anche gli adolescenti tra i 12 e 15 anni somministrati anche nelle aziende oltre 700 hanno già dato disponibilità delibera di Lem alla somministrazione del paese per la fascia d’età tra i 12 Ei 15 anni da lunedì tu di Venezia Giulia Molise Sardegna passami Ilaria bianca per brusaferro la decrescita in tutte le regioni età casi scende a 39 come ce n’è ancora le retine canale che arriva 072 3738 i positivi ieri al test 126 le vittime fidanzati possibilità e al 1,5% in lieve calo economia decreto RecaLa Botte a Sala 50% la storia per il sud appalti fino al 31 ottobre 2021 si tratterebbe comunque di una fase transitoria arriva come requisito necessario per le aziende che partecipino alle gare del recovery Plan l’obbligo di assumere una quota non inferiore al 30% di giovani under 36 e Donne salta all’estensione del super bonus alberghi compariva nelle ultime bozze del decreto arriva invece un’estensione a casa di cura poliambulatori ma anche collegio spizzica serve che Mario Draghi ribadisce le linee fondamentali della politica estera del governo attraverso un dialogo a distanza con Angela Merkel ieri in occasione del Global Solutions 2021 i rapporti con la Cina ha detto sono complessi ma ineludibile garantire che pensi più poveri abbiamo acceso il vaccino efficace un imperativo morale Il premere ha parlato anche di ambiente e ha riconfermato la visione Europea bilaterale ed ecologista del suo lavoro a Palazzo Chigi un impegno l’ho dato dalla cancelliera tedesca è tutto grazie per averci seguito le dico se tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa