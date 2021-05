Ultime Notizie Roma del 29-05-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid e dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età che ti arriverà il via libera dell’aifa potranno essere vaccinati anche gli adolescenti tra i 12 Ei 15 anni li comincia figliolo alle regioni dice vaccinare gli studenti prima dell’inizio della scuola dosi somministrabili anche nelle aziende oltre 700 hanno già dato disponibilità via libera dell’emma la somministrazione del siero per la fascia d’età tra i 12 Ei 15 anni da lunedì puoi Venezia Giulia Molise in Sardegna passano in aria Bianca il bruciaferro La decrescita iniziata in tutte le regioni età dei casi scende a 39 come ce n’è ancora le reti nazionali che arriva 0 72 la cronaca il capo servizio dell’impianto della funivia del Mottarone Gabriele Tadini Annota il falso nel registro giornale dove vanno segnalati quotidianadiventare i problemi tecnici parlando di esito positivo dei controlli domani gli interrogatori in carcere davanti al GIP Chiedi ai tuoi genitori e Ethan il bambino unico sopravvissuto alla tragedia a zia gli resta sempre vicino ai sanitari dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove è ricoverato le condizioni del piccolo che è sveglio è che accanto la nonna sono stabili ma la prognosi resta riservata argomento dopo il saluto di ieri la camera ardente allestita alla scala oggi sarà la Basilica di San Marco ad ospitare i funerali di Carla Fracci l’etoile della danza mondiale scomparsa due giorni fa 84 anni e ballerini del Teatro dell’Opera di Roma lasceranno una cosa bianca davanti al teatro così come fanno molti altri loro colleghi in tutta Italia la cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta anche su Rai 1 lo sport in chiusura questa sera Oporto si terrà la finale di Champions League per la terza volta nella storia c’erano due squadre inglesi a contendersi il titolo Il favorito Manchester City e l’outsider Chelsea ieri sera L’Italia ha battuto 70 San Marino in un amichevole in vista degli Europei la Juventusufficializzato il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri Bentornato a casa Max il messaggio è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa