Ultime Notizie Roma del 29-05-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione senza più dover rispettare il criterio delle fasce d’età E se arriverà il via libera dell’aifa potranno essere vaccinati anche gli adolescenti tra i 12 Ei 15 anni che Viola le regioni vaccinare gli studi prima dell’inizio della scuola dosi somministrabili anche nelle aziende oltre 700 non ci ha dato disponibilità via libera delle Ma la somministrazione del vaccino PSY servi a un test per le fasce d’età tra i 12 Ei 15 anni friuli-venezia Giulia Molise Sardegna passano in area Bianca brusaferro decrescita in tutte le regioni l’età dei casi scende a 39 c’è ancora le reti Nazionale che arriva a 0 72 il presidente economia Ivan duque e ha ordinato il dispiegamento dell’esercito nelle strade di cali la terza città del paese teatro da un mese di violente proteste che hanno causato decine di morti il presidente ha tenuto proprio in città un consiglio di sicurezza per farpunto della situazione Dobbiamo difendere i nostri diritti con gli strumenti che la Costituzione La legge ci danno ha detto la tratta italiana della TAV e nella nuova lista di opere da commissariare lo si apprende da fonti di governo Il commissario della tratta italiana era già nel tracciato previsto dalla Project review contenute nel documento approvato dal cipe 22 dicembre 2017 l’Italia volta pagine sul 3 Italia viva che insieme con il PD parla 10 frazione decisiva per il completamento dell’Opera e dopo il saluto di ieri nella camera ardente allestita nel foyer della Scala oggi i funerali di Carla Fracci l’etoile della danza mondiale scomparsa due giorni fa ha 84 anni i ballerini del Teatro dell’Opera di Roma hanno lasciato una rosa bianca davanti al teatro così come hanno fatto molti altri colleghi in tutti Italia lo sport stasera si terrà la finale di Champions League per la terza volta nella storia saranno due squadre inglesi a contendersi il titolo di favorito Manchester City l’outsider Chelsea ieri sera L’Italia ha battuto 70 a San Marino in un amichevole in vistala Juventus invece ufficializzato il ritorno in panchina di Allegri nel tornare a casa Massi il messaggio bianco nero ed è tutto vi auguro ancora un buon proseguimento di Ascona

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa