Ultime Notizie Roma del 29-05-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dal 3 giugno sarà possibile somministrare i vaccini a tutta la popolazione senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età E se arriverà il via libera della Ninfa potranno essere vaccinati anche gli adolescenti tra i 12 15 anni che regioni vaccinare gli studenti prima dell’inizio della scuola dosi somministrabili anche nelle aziende oltre 700 hanno già dato disponibilità da lunedì Friuli Venezia Giulia Molise Sardegna passo in area bianca per brusaferro la decrescita in tutte le regioni l’età di casi scende a 39 cm ancora le reti Nazionale che arriva 072 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto re.co.de il gip del tribunale di Verbania da te la Banci Buonamici si è recata nella casa circondariale in via Castelli per l’interrogatorio di garanzia delle tre persone che la procura della Repubblica considera vario titolo responsabili del tragico schianto che domenica è costato la vita12 persone per cui due bimbi e un ferito grave Il Piccolo aitan di 5 anni ancora ricoverato sono centinaia le persone che ieri sera hanno preso parte alla fiaccolata dedicata a Samanà Buff la diciottenne di origine pakistana che ha detto No un matrimonio combinato e delle quali non siano notizie da un mese il punto di incontro è stato Piazza Unità d’Italia Novellara cittadina nella passeggiata in cui la ragazza Viveva la Procura della Repubblica di Napoli nord ha disposto la riesumazione della salma di Tiziana Cantone la 31enne di Mugnano di Napoli che il 13 settembre 2016 dopo la diffusione di video sessualmente espliciti che la ritraevano secondo le indagini dell’epoca si sarebbe tolta la vita la risoluzione è stata disposta dal sostituto procuratore Giovanni Corona nell’ambito delle indagini aperte di recente che ipotizzano il reato di un video contro ignoti Carisma zione dovrebbe avvenire nella prima decade di giugno andiamo all’estero gli Stati Uniti e infornano le sanzioni e nuove imprese statali bielorusse è in coordinamento con l’ Unione Europeapartner e alleati stanno sviluppando una lista di azioni mirate contro membri chiave del regime del presidente Alexander lukashenko associati con gli altri abusi dei diritti umani la corruzione la falsificazione delle potenziali del 2020 e il dirottamento del volo Ryanair con l’arresto di un giornalista di opposizione lo rende noto la casa bianca condannando in particolare il l’ultimo episodio un diretto affronto alle norme internazionali E questa era l’ultima notizia vi auguro buon proseguimento di ascolto e buona serata

