Ultime Notizie Roma del 29-05-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno al massimo lunedì l’hai fa si esprimerà dopo l’okay dell’ema sul vaccino ai 12-15 anni lo ha detto il presidente dell’agenzia italiana del farmaco Palù in un’intervista Rainews24 questo caso non c’è un indicazione per l’età perché è già chiusa nel e raccomandazioni delle Ma poi fai normalmente dopo la distruzione del via libera è una questione di ore di giorni Oggi siamo a sabato e credo al massimo lunedì ha detto la cronaca il servizio della funivia del Mottarone Gabriele Tadini ha messo davanti al GIP di avere messo il circo blocca freno il cosiddetto forchettoni deve l’ho fatto altre volte che i responsabili del servizio lo sapevano direttore di esercizio della funivia Enri però chi nega tutto Non sapevo dell’uso dei forchettoni non ero consapevole dice parla di una scelta scellerata ditalini proseguono gli interrogatori giudiziari per la strage che ha lasciato un bilancio di 14 mortigiornata di lutto in tutto il Piemonte e fiori applausi nella chiesa di San Marco a Milano per l’addio a Carla Fracci sulle note della Traviata la cerimonia tantissimi colleghi della Regina della danza Nicoletta Manni prima ballerina della Scala Roberto Bolle Nicoletta Arduino con loro il ministro della cultura Franceschini sindaco di Milano sala il sovrintendente della Scala Quando volete ricordarmi non dite mai la povera Carla Queste sono state le parole Qual è la grande ballerina è stata ricordata di cura della danza che troverà il mondo ha detto il marito in chiesa insieme al figlio francesco con la tua famiglia Un ultime notizie chiusura minata dal terrorismo attraversata da barriera di filo spinato con la crisi di migranti è finita in rianimazione con la pandemia l’area Schengen e uno dei principali successi di lui e della sua strategia di rilancio con la comunicazione che la Commissione Europea presenterà mercoledì prossimo Chiama di Bruxelles sarà un outline delle proposte legislative per i prossimi due anni e mezzo e si svilupperà su tre punti tra forzamento delle frontiere esterne coordinamento interno e miglioramento della governance con un utilizzo più efficace delle valutazioni e tutto grazie perdi seguito le muse e torno nella prossima edizione

