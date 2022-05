Ultime Notizie Roma del 29-05-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e buona domenica da Francesco Vitale le forze traina affermano di essere in una posizione difensiva difficile a severe Dones la città assediata dai russi nella regione di lugansk costantemente bombardata dagli invasori leader ceceno kadyrov sostiene che la città è sotto il completo controllo delle sue forze dopo che lui si hanno annunciato la conquista di Limana secondo Kiev la Russia perso oltre il 30% dei suoi carri armati in Ucraina Putin e si dice pronto a riprendere la trattativa diplomatica con Ucraina mettendo però in guardia l’Unione Europea la fornitura di armi a Chi rischia di creare una speriore destabilizzazione il progetto di creazione di una rete unica in fibra ottica attraverso la fusione dei diti medi Open Fiber vedrà oggi il suo calcio d’inizio alle 18 si riuniranno in seduta straordinaria cassa depositi e prestiti e TIM che dovranno dare il via libera alla firma del memorandum d’Intesa per definirecorso che porterebbe l’Italia di avere un’unica infrastruttura in fibra allerta gialla prima il tempo oggi 9 regioni d’Italia Abruzzo Calabria Emilia Romagna Marche Lombardia Piemonte Toscana Veneto Sicilia Umbria ieri pomeriggio strade e case allagate In alcune zone di Palermo per un violento acquazzone grandinate nel paese nella Bassa Bergamasca con disagi e danni primi incidenti Questa mattina sulla spianata delle moschee a Gerusalemme tra polizia e manifestanti palestinesi che si erano caricati nella moschea via il casca la situazione di auto allarme per la prevista marcia in cui si celebra la riunificazione della città sotto sovranità israeliana che nel pomeriggio partirà dalla porta di Damasco attraversando il quartiere arabo per arrivare al muro del pianto l’esercito israeliano ha rafforzato il giramento nel sud del paese degli Iron Dome il sistema di difesa antimissile nell’eventualità che da Gaza arrivino i missili lanciati ananas con l’intenzione di ostacolare la marcia le indaginila strage nella scuola di uvalde Texas si concentrano sulla polizia locale per chiarire perché non abbia agito tempestivamente nel mirino responsabile della pulizia di distretto scolastico Peter arredondo dettati tempi della risposta un gruppo di Senatori mi parti se ne lavoro Tu diverse proposte da l’ampliamento dei controlli all’acquisto possibili modifiche della legge che prevengano a chi ha problemi mentali ai teenager di mettere le mani su arte ha detto che dopo l’ennesima strage il congresso Deve agire lo sport Il Real Madrid ha vinto la Champions League battendo in finale 10 lì pure il quattordicesimo titolo per i blancos il quarto delle nature per Ancelotti invece ha iniziato con 36 minuti di ritardo per tafferugli fuori allo stadio siamo stati da Biglietti fatti che non venivano validati ai tornelli l’ha usato lacrimogeni eseguito 68 arresti 238 le persone rimaste ferite Liverpool ha chiesto l’apertura di un’indagine Per la serie B Oggi Pisa Monza ritorno dei play-off per la Formula 1la Ferrari oggi al Gran Premio di Monaco di Formula 1 con Leclerc è in pole davanti a tutta italiana in MotoGP la prima fila del Mugello con Ducati nelle prime cinque posizioni di Giannantonio in polacco becchi Marini al Giro inglese sfila la maglia rosa carapaz Oggi gran finale a Verona Roland Garros la Trevisan Cerca oggi i quarti e non ci fermiamo qui Vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa