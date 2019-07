Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio La Capitana della C3 Carola richiede ha deciso di entrare nelle porto di Lampedusa nonostante la mancanza di autorizzazioni da parte dell’autorità ed è stata arrestata per violazione dell’articolo 1100 del Codice della Navigazione Resistenza violenza contro navi da guerra un reato che prevede una pena da tre a dieci anni di reclusione in precedenza racheter stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave da guerra nella giornata di ieri il Ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva accusato il governo olandese di tenere un comportamento disgustoso sordo Bonato la dinamite il plastico collocati sui Piloni astrali delle pile 10 e 11 del viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura a 11 mesi dalla tragedia che ha sconvolto Genova nella zona est dellaed un colpo se vieni definitivamente partire la ricostruzione si tratta di una tragedia che non può essere oscurato ha detto il premier Conte rispondendo alla domanda su Atlantia il dossier Alitalia non possiamo far finta di niente questo ci ha portato ad avviare una procedura di contestazione alla società concessionarie di quanto accaduto è un fatto oggettivo il grave inadempimento è Di Maio attacchi Benetton dobbiamo fare giustizia Conte Summit di Osaka non giochiamo con le parole cosa significa rinviare ottobre la procedura di infrazione se si evita il risultato che il governo porta a casa Cerchiamo di non essere sempre anti-italiani ho detto il premier rispondendo indiscrezioni di stampa secondo le quali viene europeo sia presterebbe a parte il 3 ottobre La decisione su Italia fuori presidente americano scherza con Putin e si dichiara pronto a incontrare leader nordcoreano trovate recuperato il cadavere del disabile di 31 anni che ieri mattina è caduto nel Naviglio Grande mentre percorrevala carrozzina tre ruote da pista ciclabile all’altezza di Cassinetta di Lugagnano in provincia di Milano l’uomo era ancora del gatto con la cintura di sicurezza il mezzo col quale finiti in acqua dopo aver urtato una carrozzina dello stesso tipo guidata da un coetaneo ora in ospedale l’ondata di caldo che investe l’Europa ha fatto due vittime in Spagna ieri molto un ottantenne oggi è deceduto un diciassettenne la Francia ha battuto il record storico di calore 4,3 gradi poco prima delle 14 è che rientra nel sud del paese il precedente è il record di 44,1 gradi nel 2013 nel dipartimento del Gard il garante per la privacy applicata Facebook una sanzione di €1000000 per gli illeciti compiuti nell’ambito del caso Cambridge analytica la società che attraverso un’app per feste dico logici aveva avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti che avevo usati per tentare di influenzare le presidenziali americane del 2016 la sanzione in base al vecchio codice privacy fa seguito al provvedimento del grangennaio di quest’anno con cui l’autorità vietato Facebook di continuare a trattare i dati degli utenti italiani nessun dato gli utenti italiani condiviso faremo chiarezza con il grande commenta la società un allarme New York in vista del cinquantesimo anniversario dello sbarco christie’s metterà all’incanto il 18 luglio 200 cm di che celebrano le missioni NASA degli anni 60-70 tra fotografare mappe macchine grafiche pezzo forte con una stima tra i 79 milioni di dollari il manuale di bordo dell’Apollo 11 usato da Neil Armstrong e Buzz aldrin per portare il modulo e gol sulla superficie della Luna nel luglio del 1960 il Milan escluso dalla partecipazione all’Europa League nella stagione 2019-2020 per le violazioni Alfa play finanziario nei periodi di monitoraggio 2015-2018 2016-2018 è quanto stabilito nel consenta World raggiunto dal club Rossonero con la Uefa davanti alzarsi il 24 giugno per il Milan non c’è altra via che accettare le sanzionil’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa