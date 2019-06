Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio La Capitana della sprecarla Rachele ha deciso di entrare nel porto di Lampedusa nonostante la mancanza di autorizzazione da parte dell’autorità ed è stata arrestata per violazione dell’articolo 1100 del Codice della Navigazione resiste violenza contro nave da guerra un reato che prevede una pena dai tre ai dieci anni di reclusione tutti I migranti sono sbarcati dalla nave che è stata posta sotto sequestro perché era stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Agrigento favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per rifiuto di obbedienza a nave da guerra ieri il Ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva accusato il governo olandese di tenere un comportamento disgustoso sono ottimista perché il complesso degli impegni del prossimo anno è quello che si sta facendo quest’anno che il risultato essenzialmente di una politica di bilancio e molto curata è molto prudente quindi mi aspetto un giudizio positivo perché me le cifre così il ministrovia Giovanni Tria margine del G20 sulle procedure di infrazione Intanto il presidente americano Trump ha detto di aver avuto con l’omologo cinese sigin Ping un incontro eccellente durato circa 80 minuti espresso la volontà di incontrare il leader nordcoreano Kim al confine tra le due coree anche se solo per stringerti la mano e salutarlo con un sordo boato la dinamite il plastico collocati sui Piloni estrarli delle pile 10 un viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura a 11 mesi dalla tragedia che ha sconvolto Genova nella zona detta del cantiere lungo il polso vera può definitivamente partire la ricostruzione si tratta di una sedia che non può essere oscurato ha detto il premier Conte rispondendo a una domanda su Atlantide giocherà L’Italia non possiamo far finta di niente questo ci ha portato ad avviare una procedura di contestazione alla società concessionaria di quanto accaduto fatto oggettivo il grave inadempimento è Di Maio attacca i Benetton dobbiamo fare giustizia è stato trovato e recuperato il cadavere del disabile di 31 anni che ieri mattina è caduta nel Naviglio Grande mentreuna carrozzina tre ruote la pista ciclabile all’altezza di Cassinetta di Lugagnano siamo in provincia di Milano l’uomo era ancora legato con la cintura di sicurezza al mezzo col quale finito in acqua dopo aver urtato carrozzina dello stesso tipo guidata da un coetaneo che invece si trova in ospedale l’ondata di caldo che investe l’Europa ha fatto due vittime in Spagna e giovedì è morto un ottantenne ieri è deceduto 11 m la Francia ha battuto il record storico di kcal con 44,3 ° poco prima delle 14 e che rientrasse nel sud del paese il precedente record di 44,1 gradi 2013 nel dipartimento del Gard fino al garante per la privacy applicata Facebook una sanzione di €1000000 per gli illeciti compiuti nell’ambito del caso Cambridge analytica la società che attraverso una perfetta psicologici aveva avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti di avere usati per tentare di influenzare le presidenziali americane delle 2016 la sanzione in base al vecchio codice privacy fa seguito al provvedimento del gragennaio di quest’anno tu quella solita aveva vietato a Facebook di continuare a trattare i dati degli utenti italiani nessun dato degli utenti italiani condiviso faremo chiarezza con il grande commenta la società l’una all’altra New York in vista del cinquantesimo anniversario dello sbarco incanto il 18 luglio 200 Cimeli che celebrano le missioni NASA degli anni 60 e 70 Se la fotografate mappe macchine fotografiche pezzo forte come la prima 379 milioni di dollari il manuale di bordo dell’Apollo 11 usato da Neil Amstrong Hahaha per portare il modulo Google sulla superficie della Luna nel luglio 1960 il Milan escluso dalla partecipazione all’Europa League nella stagione 2019-2020 per le violazioni al play finanziario nei periodi di monitoraggio 2015-2018 2016-2018 quanto stabilito nel consenso World raggiunto dal pittarosso nero con la Uefa davanti alzarsi 24 giugno Milan non c’è altra via che accettare le sanzioni era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa