Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Carola rakete La Capitana della Sea Watch potrebbe essere trasferita in carcere processata per direttissima la comandante stato Infatti arrestato in flagranza di reato per violazione dell’articolo 1100 del Codice della Navigazione Resistenza violenza contro navi da guerra che prevede una pena dai tre ai dieci anni di reclusione a Carola racchette potrebbe essere contestato anche il pensato naufragio della motovedetta della guardia di speronata dalla nave durante la manovra di attracco Cambiamo argomento sulla procedura di infrazione Europea nei confronti dell’Italia mi aspetto un giudizio positivo a dirlo a margine del G20 Osaka il ministro dell’economia Giovanni Tria che rispondendo però domanda sull’ipotesi di un rinvio della decisione da parte di Bruxelles precisa non stiamo trattando in questi termini Ho letto sui giornali quest’ipotesi ma io non ne ho mai parlato deciderà la Commissione Europea ma io non ho maisentito precedenti di questo tipo in Giappone intanto sembra sbloccarsi la situazione commerciale tra Stati Uniti e Cina con un incontro tra Donald Trump è il presidente xinjiang definito dal Tycoon eccellente sul clima invece Watch non si sfila Come già accaduto al G20 di Buenos Aires e ribadisce la sua contrarietà all’accordo di Parigi secondo quanto si apprende leader non sono riusciti a convincere gli Stati Uniti aggiungere una dichiarazione unitaria sul clima argomento 10 anni fa la strage di Viareggio nella quale morirono 32 persone un treno merci con 14 vagoni carichi di Cisterna di GPL esplode dopo essere radiato nei pressi della Toscana dell’incidente perso la vita 14 persone subito e 18 nei giorni successivi portiamo ancora pagina andiamo a Genova il ponte Morandi Non c’è più il viadotto di Genova è venuto giù in 6 secondi alle 9:37 di ieri 28 giugno sotto una tonnellata di esplosivo tra una nuvola di detriti le pile 10 11 sono state abbattute Albona restituito laauto di centinaia di Genovesi Accorsi per assistere al capitolo finale di una storia iniziata quasi un anno fa il 14 agosto 2018 quando verso viadotto crollato causando la morte di 43 persone resta la ferita più profonda di Genova ma ti guarda anche al futuro inizia ora la ricostruzione era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa