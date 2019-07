Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio si è concluso il braccio di ferro sulla sorte Dei migranti che da 17 giorni erano bloccati sulla Sea Watch 3 comandante Carola dopo una lunga giornata in attesa di una svolta invocando lo stato di necessità per i naufraghi a bordo ha deciso di forzare il blocco delle motovedette e intorno al 150 Dan Alex della leggi tedesche a battente bandiera olandese entrata nel porto commerciale di Lampedusa nel accostarsi alla panchina La Sea Watch 3 usato una motovedetta della Guardia di Finanza che tentava di impedire la foto della stretta contro il molo Cambiamo argomento un lungo amichevole colloquio col presidente americano Trump un altro che mi scambi di opinioni con la cancelliera Merkel con il presidente russo Putin a margine del G20 Osaka il premier Conte ha avuto l’occasione per confrontarsi con i leader europei e mondialiabbiamo ancora pagina torniamo in Italia con un sordo boato la dinamite il plastico collocati sul gironi astrali delle pile 10/11 del viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci governatori Giovanni Toti ministri dell’interno Matteo Salvini te lo sviluppo economico Luigi Di Maio della Difesa Elisabetta trenta Assisi all’implosione controllata possiamo ancora pagina Vale intanto Sì molto lentamente data di calore che ha investito l’Italia Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino curato dal Ministero della Salute le città da bollino rosso che ieri erano 16 oggi sono sei a Bolzano Firenze Frosinone Latina Perugia e Roma è scattata l’allerta di livello 3 quella più alta corrispondente a condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane attive non solo più sottogruppi a rischio come gli anziani bambini molto piccoli e le malattie croniche che abbiamo ancora argomento omicidio durante la notte a Quartu Sant’Elena città metropolitana di Cagliari una donna Susanna mallus 55 anni è stata uccisa a coltellatericercatore fratello massimo 52 anni che vive con lei il delitto da quanto si apprende sarebbe avvenuto tra la mezzanotte e le due i due avrebbero avuto una violenta discussione nella loro abitazione in Europa l’uomo 80 questa avrebbe afferrato un coltello avvenuta andati sulla sorella colpendola con numerosi fendenti uccidendola il 52enne poi fuggito facendo perdere le tracce intorno alle 2 i carabinieri hanno scoperto omicidio avviando le ricerche sul luogo del delitto attualmente si trovano i Carabinieri della compagnia di Quarto e colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale il PM di turno Alessandro è il medico legale Roberto Demontis era l’ultima buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa