Ultime Notizie Roma del 29-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli il presidente statunitense Donald Trump ha detto di aver avuto con l’omologo fino ai suoi binchia 1 incontro eccellente durato circa 80 minuti di colloquio tra Stati Uniti e sono ritornato in carreggiata ha detto Trump interessato dai media Alla fine dell’incontro con il presidente è così Aggiungendo che i negoziati stanno continuando ricordo tra l’Italia e l’Unione Europea sarebbe molto cena potrebbe avere diverse sfaccettature quel che è certo è che Roma sarebbe sempre più vicina l’obiettivo evitare una procedura che in questo momento sarebbe devastante per i ponti e il governo italiani almeno per ora ipotesi più accreditate Secondo chi sta seguendo da vicino al Destriero in queste ore di febbrili trattative tra i viventi di osate il battito Unione Europea di domenica sarebbero due quella di una sospensiva in vista dellaYouTube oppure la chiusura del dossier con una serie di garanzie sulla previsione di spesa sul 2020 una sorta di blindatura sulle uscite future Noi stiamo trattando in questi termini letto sui giornali quest’ipotesi ma io non ne ho mai parlato deciderà la Commissione Europea ma io non ho mai sentito precedenti di questo tipo lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Tria rispondendo ad una domanda sulle note di Dio rinvio da parte di Bruxelles della decisione sulla procedura di infrazione and Foreign Fighters italo-marocchino Samir bougana è stato arrestato in Siria dalla polizia nell’ambito di un indagine della procura di Brescia partita nel 2015 l’uomo è già in Italia è arrivato ieri sera dalla Siria riportare in Italia il 25 anni C’erano i vertici della Digos di Brescia che hanno condotto l’indagine domani nato a Gallardo nel bresciano vissuto in Italia fino a 16 anni soprattutto nelle province di Mantova e Cremona poi il trasferimento con la famiglia in Germania la procura di Bretta coordinato l’inchiesta Ci sono volutipoco meno di 6 secondi in tutto Poi in una nuvola sporca di fango e detriti le pile df11 ancora intatta del Ponte Morandi Si sono inginocchiati alla potenza di una tonnellata di esplosivo e sono scomparse nel 11 mesi dalla tragedia che ha sconvolto Genova nella zona est del cantiere lungo il polso è vera può ora definitivamente partire la ricostruzione vedere le immagini della battimento del viadotto mi ha fatto molta impressione mi ha fatto effetto perché questo ponte rappresentava un punto importante della carriera e della creatività di mio padre parlare e Maurizio Morandi professore organizza figlio di Riccardo e poi se esiste la grande opera abbattuta il pensiero in primo luogo va alle vittime della tragedia ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa